Cyberpunk 2077 : le jeu gratuit sur PS5 et Xbox Series X/S, voici comment en profiter

Du 28 au 31 mars 2024, CD Projekt Red, développeur de jeux vidéo de renommée mondiale, propose une période d’essai gratuite pour son RPG en monde ouvert acclamé par la critique, Cyberpunk 2077. Cette opportunité exclusive est offerte aux joueurs sur les plateformes PlayStation 5 et Xbox Series X/S.

L’essai gratuit permettra aux joueurs de découvrir l’univers cyberpunk immersif de Night City, caractérisé par une richesse narrative captivante, des personnages complexes et un système de jeu dynamique. Cette période d’essai de cinq heures offre un aperçu substantiel de l’ampleur et de la profondeur du jeu complet.

Pour ceux qui seraient tentés d’acheter le jeu après l’essai, il y a de bonnes nouvelles : la progression sauvegardée sera transférée dans le jeu complet, permettant ainsi de reprendre l’aventure là où elle s’était arrêtée. Cependant, l’essai se concentre uniquement sur le jeu de base, excluant donc toute possibilité de tester l’extension Phantom Liberty pour les détenteurs du jeu.

L’installation de la version d’essai nécessite un espace conséquent, avec un téléchargement complet du jeu estimé à environ 99,3 Go pour la PlayStation 5 et 103 Go pour la Xbox Series X|S. Les joueurs partageant une console peuvent tous deux profiter de l’essai, à condition de disposer de comptes utilisateurs distincts.

Les joueurs PC, quant à eux, devront patienter ou passer par une console, car l’essai n’est pas proposé sur cette plateforme pour des raisons techniques. L’essai gratuit débutera le jeudi 28 mars à partir de 16 heures et se terminera le lundi 1er avril à 7 h 59 (heure de Paris). Et pour les autres, il faudra attendre la sortie de Cyberpunk 2.

Comment jouer gratuitement à Cyberpunk 2077 du 28 au 31 mars :

PlayStation 5 : Accédez au PlayStation Store, recherchez “Cyberpunk 2077” et sélectionnez l’option d’essai gratuit pour lancer le téléchargement.

Xbox Series X/S : Sur le Microsoft Store, recherchez "Cyberpunk 2077" et sélectionnez l'essai gratuit pour l'installation.