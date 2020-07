DC : Batman vs Spider-Man : qui remporterait le duel ?

À première vue, les superhéros Marvel sont plus forts que ceux de l’univers DC. Superman est cependant une exception. À lui seul, le Kryptonien pourrait sans doute vaincre la plupart des héros Marvel, et ce sans trop d’effort. Mais qu’en est-il de Batman, le justicier sans superpouvoirs ? Pourrait-il vaincre un héros agile et intelligent comme Spider-Man ?

Pour le savoir, comparons donc Batman, un humain extrêmement intelligent et déterminé, à Spider-Man, un ancien humain devenu mutant.

Les pouvoirs vs les gadgets

En matière de créativité, les deux héros ont quelque chose en commun. Parker et Wayne ont tous deux un grand talent pour inventer de nouveaux gadgets pour compléter leur panoplie de superhéros. Les inventions de Spider-Man sont cependant insuffisantes, en comparaison au large éventail de gadgets et d’armes sophistiquées du milliardaire de Gotham. L’absence de superpouvoirs de ce dernier l’oblige en effet à recourir à une technologie de pointe. Batman bat donc largement Spider-Man dans la catégorie de l’équipement.

En ce qui concerne la force physique et l’agilité, Spider-Man est cependant clairement supérieur. Il peut soulever des objets cent fois plus lourds que son propre poids. On l’a même vu arrêter un train en marche (même s’il s’est évanoui au passage). Il est cependant un peu injuste de comparer la force d’un mutant tel que Spidey à celle d’un humain comme Batman. Sa force et ses pouvoirs de guérison accélérée donnent en plus un avantage considérable à Peter Parker.

Malgré sa puissance, Spider-Man ne serait toutefois certainement pas gagnant dans un combat au corps à corps. Maîtrisant plus de 14 disciplines d’arts martiaux différentes, Batman est extrêmement polyvalent et peut s’adapter assez rapidement au style de combat de son adversaire.

Le sens d’araignée vs l’intelligence

Mais Spider-Man marque également des points dans un autre domaine. L’homme-araignée a en effet un don pour voir le danger avant qu’il ne se produise. Malgré les talents et gadgets de détection qu’il possède, Batman pourra difficilement battre Spider-Man sur ce terrain. Mais le sens d’araignée de Spider-Man a ses limites. Il pourrait être en effet dépassé par l’intelligence de planification inégalée de Batman. Désigné comme le leader tactique de la Justice League, l’homme chauve-souris a toujours eu une grande longueur d’avance sur les adversaires. Il est en outre capable d’élaborer de multiples plans avant de s’engager dans une bataille, tout en improvisant lorsque la situation l’exige, ce qui le rend extrêmement difficile à vaincre.

Enfin, la grande détermination de Batman et sa force mentale font de lui l’un des héros les plus redoutables de DC. Spider-Man a peut-être de grands pouvoirs, mais les ressources illimitées de Bruce Wayne et sa grande intelligence lui permettraient sans aucun doute de remporter un duel avec Spider-Man.

