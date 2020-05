Le leader de Justice League n’est ni Superman ni Batman ni Wonder Woman, qui est-il alors ?

Le meilleur leader de la Justice League n’est certainement pas Superman, Batman ou même Wonder Woman. Les comics nous révèlent lequel de ces superhéros mérite peut-être le plus ce titre.

Superman, Batman et Wonder Woman ont toujours été vus comme les héros de renom de la Justice League, et même de tout l’univers DC. Chacun d’eux est sans doute plus fort que les autres membres de l’équipe, autant mentalement, physiquement, qu’intellectuellement. Mais ces qualités ne suffisent toutefois pas à être considéré comme le meilleur leader de la Justice League.

L’identité du leader de l’équipe de superhéros de l’univers DC a sans cesse évolué au fil des années. Contrairement aux autres groupes de superhéros, la Justice League a été dirigée par chacun de ses membres principaux à un moment donné de l’histoire. Martian Manhunter a même été brièvement présenté comme le chef officiel de l’équipe dans certains récents numéros des comics.

Green Lantern dirige la Justice League

La dynamique de la Justice League a donc conduit à de nombreux changements dans la position de leader, qui dépend du superhéros qui est sur le terrain. John Stewart, alias Green Lantern, a pris le rôle de chef depuis le numéro 40 de Justice League, et il semble avoir bien fait ses preuves. Dans le numéro 44, l’équipe reçoit un appel de détresse d’Aquaman et dès que l’équipe arrive à l’un des avant-postes atlantes, Green Lantern prend les devants. Alors que Wonder Woman insiste pour tenter de rejoindre à nouveau Aquaman, Stewart l’arrête, car il sait déjà que ce dernier est trop occupé à combattre un monstre appelé Scylla.

À leur arrivée, les trois membres de la Justice League sont attaqués par un Griffin et un Manticore. Le jet des superhéros étant désormais en danger, Stewart ordonne à Superman et Wonder Woman de partir avec lui, laissant Batman et Flash s’occuper de piloter le vaisseau. Pendant ce temps, Green Lantern se charge d’obtenir des informations sur les monstres. Les antécédents militaires de Stewart dans la marine américaine le rendent particulièrement efficace dans sa stratégie très organisée.

Green Lantern est donc sans doute le meilleur pour diriger l’équipe Justice League dans cette situation. En tant que militaire, il garde toujours le contrôle de ses émotions et cela le rend extrêmement objectif dans sa prise de décision et ses actions. Malgré ses qualités, Batman, qui a lui-même une obsession pour le contrôle, a toujours eu du mal à accepter que Stewart soit leader. Et ces réactions négatives jouent en sa défaveur. Pas affecté par les remarques négatives de l’homme chauve-souris, Suart est apprécié par tous les autres superhéros de la Justice League, qui semblent de leur côté respecter son leadership efficace.

