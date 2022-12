Death Stranding : le film est annoncé avec Hideo Kojima en tant que réalisateur

Death Stranding © Kojima Productions

Kojima Productions s’associe à Hammerstone Studios pour porter le jeu vidéo à succès Death Stranding sur grand écran. Le film sera développé sous la direction du directeur du jeu Hideo Kojima et d’Alex Lebovici de Hammerstone, le producteur de films dont Bill and Ted Face the Music, Barbarian, ou encore Boy Kills World.

« Je ne pourrais pas être plus enthousiasmé par ce nouveau partenariat avec Hammerstone Studios », a déclaré Kojima dans un communiqué. « C’est un moment charnière pour la franchise et j’ai vraiment hâte de collaborer avec eux pour porter Death Stranding sur grand écran » a-t-il ajouté.

Film sur Death Stranding : à quoi s’attendre ?

« Contrairement à d’autres adaptations de jeux vidéo à gros budget, ce sera quelque chose de beaucoup plus intime et ancré » a indiqué Alex Lebovici, dans le même communiqué. « Notre objectif est de redéfinir ce qu’une adaptation de jeu vidéo pourrait être lorsque vous avez une liberté créative et artistique. Ce film sera une production authentique de Hideo Kojima » a-t-il ajouté.

Les détails sur le film Death Stranding, y compris l’intrigue, le casting et la date de sortie possible ne sont pas annoncés pour le moment, mais Kojima Productions a déclaré que le développement du projet était désormais sur la « voie rapide ». On pourrait donc s’attendre à un début du tournage en 2023, avec une diffusion d’ici fin 2024 ou début 2025, en fonction de la logistique, la post-production, etc. On sait seulement aujourd’hui que l’adaptation cinématographique comportera de nouveaux éléments et personnages, sans plus de détails.

La nouvelle du film Death Stranding survient moins d’une semaine après l’annonce de Death Stranding 2 lors des Game Awards 2022, qui verra le retour de Norman Reedus en tant que Sam Porter Bridges et de Lea Seydoux en tant que Fragile.