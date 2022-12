The Game Awards 2022 : Elden Ring, God of War, Stray, la liste des jeux primés

The Game Awards 2022

Cela faisait des semaines que les joueurs l’attendait : les Game Awards ont eu lieu hier soir et ont récompensé les meilleurs jeux de 2022. De nombreux jeux vidéo ont été primés et la récompense tant convoitée de jeu de l’année a, sans surprise, été donnée à un certain jeu vidéo en monde ouvert développé par FromSoftware.

The Game Awards 2022 : quel est le jeu de l’année 2022 ?

C’est bien évidemment Elden Ring qui a été élu le meilleur jeu de l’année 2022. Le jeu en monde ouvert de FromSoftware avait reçu des critiques extrêmement favorables à sa sortie et continue encore aujourd’hui de surprendre un grand nombre de joueurs pour sa qualité. Il succède ainsi à It Takes Two, le GOTY 2021.

God of War Ragnarök a quant à lui raflé pas moins de six récompenses. On note aussi que Stray, le jeu d’aventure des Français qui force votre chat à vous regarder jouer, a obtenu le prix du meilleur jeu indépendant.

Voici la liste des gagnants aux Games Awards 2022 :

Jeu de l’année : Elden Ring

Meilleur jeu indépendant : Stray

Meilleure direction artistique : Elden Ring

Meilleur jeu d’action : Bayonetta 3

Meilleur RPG : Elden Ring

Meilleur jeu d’aventure : God of War Ragnarök

Meilleur jeu de baston : MultiVersus

Meilleur jeu online : Splatoon 3

Meilleur jeu de stratégie : Mario + Rabbids Spark of Hope

Meilleur jeu de sport : Gran Turismo 7

Meilleur jeu familial : Kirby and the forgotten land

Meilleur Game Director : Elden Ring

Meilleure musique : God of War Ragnarök

Meilleure accessibilité : God of War Ragnarök

Meilleur design sonore : God of War Ragnarök

Meilleure narration : God of War Ragnarök

Meilleur jeu sur smartphone : Marvel Snap

Meilleure performance d’acteur : God of War Ragnarök Meilleure adaptation : Arcane (League of Legends)

Étonnamment, les titres Horizon Forbidden West, A Plague Tale Requiem ou encore TMNT Shredder’s Revenge ne sont pas présents. À noter que The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom a été lui sacré jeu le plus attendu pour 2023, sans grande surprise.

Dans la foulée, les jeux vidéo Hadès 2, Death Stranding 2 ou Judas ont été presentés et une date de sortie a été annoncée en juin 2023 pour Diablo 4. Jedi: Survivor a lui été annoncé pour mars 2023.