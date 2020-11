Découverte d’une planète « volcanique » semblable à Mustafar dans Star Wars

De nos jours, des nouvelles planètes sont découvertes régulièrement et viennent alimenter une base de données déjà bien étoffée. Les observations se multiplient, alors que les moyens de détection à disposition des scientifiques sont de plus en plus nombreux. Plus que jamais, l’espace est scruté, analysé, décortiqué afin d’en découvrir toujours plus sur notre univers. Ces dernières années, on a notamment découvert une planète 3000 fois plus massive que la Terre, une autre qui aurait trois soleils, comme Tatooine dans Star Wars, et bien sûr certaines qui seraient semblables à notre Terre, et potentiellement habitables. Récemment, une nouvelle planète a été découverte, qui gravite si proche de son étoile qu’elle pourrait passer pour une représentation de l’enfer.

La planète Mustafar, issue de l’univers Star Wars. Crédits : Wikipédia

Les scientifiques la décrivent comme « l’une des planètes les plus extrêmes » jamais découvertes. K2-141b a été découverte par le télescope spatial Kepler. Les scientifiques ont analysé ses propriétés et en ont déduit que la planète est une incarnation de l’enfer. « Cette étude est la première à faire des prévisions sur les conditions météorologiques sur K2-141b, qui peuvent être détectées à des centaines d’années-lumière de distance avec des télescopes de nouvelle génération. », a déclaré Giang Nguyen, l’un des auteurs de l’étude.

Une planète qui rappelle la planète Mustafar, le fief de Dark Vador dans Star Wars

La planète K2-141b fait à peu près la taille de Mars. Elle est si proche de son soleil que sa rotation s’est synchronisée avec son orbite, à cause d’un verrouillage gravitationnel. Résultat, c’est toujours la même face de la planète qui fait face à son étoile, créant des conditions extrêmes à sa surface. Les scientifiques décrivent des pluies de roches en fusion, et des océans de lave. La température à la surface de cette planète se situe aux alentours de 3000ºC.

La planète présente un cycle semblable au cycle de l’eau, mais sa description relève plutôt du cauchemar. Les vents soufflent à une vitesse qui équivaut à quatre fois la vitesse du son. Ils transportent les vapeurs de roche sur le côté sombre de la planète. Il règne sur ce côté une température glaciale d’environ -200ºC. Cette température crée un phénomène de condensation. Les vents transportent ensuite les roches condensées, qui tombent en pluies de roches sur le côté chaud de la planète. Des conditions en surface qui rappellent la planète Mustafar dans Star Wars. Planète sur laquelle Anakin Skywalker et Obi-Wan Kenobi se sont affrontés, et qui deviendra plus tard le quartier général de Dark Vador. Cependant, malgré l’avance technologique de l’univers Star Wars par rapport au notre, il y peu de chances qu’une planète où il règne une température de 3000 degrés puisse être rendue habitable, comme l’est Mustafar.

Source : Wegotthiscovered