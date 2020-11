Des composants découverts sur une météorite pourraient expliquer l’apparition de la vie sur Terre

En janvier 2018, une météorite s’écrasait dans un lac gelé du Michigan. L’impact, très violent, équivalait à un séisme de magnitude 2 sur l’échelle de Richter. Localisée, puis repêchée afin de pouvoir être analysée, la météorite mesure un peu moins de deux mètres de long. Le projectile s’est écrasé sur terre à une vitesse folle d’environ 50 000 km/h. D’après les premières analyses, il semble que la météorite soit composée de matières qui pourraient permettre d’élucider certaines questions liées à notre système solaire.

Une météorite chondrite de type H4. Crédits : Wikipédia

C’est grâce aux observations de la NASA que le météore a pu être repêché. L’agence américaine avait détecté, puis suivi la progression de la météorite dans notre atmosphère. « Trouver un fragment de la taille d’un caillou sur un lac gelé ou dans la neige est difficile si vous ne savez pas où chercher » a déclaré Philipp Heck, auteur du rapport scientifique. Des petits fragments avaient pu être récupérés rapidement et ont permis de commencer à analyser des échantillons.

Une composition extraterrestre qui pourrait remonter à la naissance du système solaire

D’après les premiers résultats, la météorite est une chondrite de type H4. Ce type de météores compte parmi les plus rares à s’écraser sur notre planète. Il représente seulement 4% des chutes récentes, d’après Philipp Heck. La météorite serait composée de 2 600 composants organiques différents. Philipp Heck s’en félicite, considérant que la météorite est riche en éléments intéressants. « Personnellement, j’ai trouvé étonnant le nombre de composés organiques encore présents dans cette météorite malgré son métamorphisme thermique. » a-t-il précisé. Cependant, malgré l’excellente conservation de l’échantillon, seul un fragment de météorite prélevé directement sur un astéroïde donnera accès à une analyse plus poussée. C’est notamment de but de la mission de la sonde OSIRIS-REx, bientôt en partance pour son retour sur Terre depuis l’astéroïde Bénou.

Cette météorite pourrait être similaire à celles qui auraient joué un rôle dans l’apparition de la vie sur Terre. Les premières hypothèses suggèrent que la météorite s’est décrochée d’un astéroïde formé il y a plusieurs milliards d’années. Cet astre porterait des composants qui datent des jeunes années de notre système solaire. Ces composants pourraient être similaire à ceux qui ont amené les premières parcelles de vie sur Terre, il y a plusieurs milliards d’années.

Une nouvelle théorie sur l’origine de la vie sur Terre implique des météorites

Source : Space.com