Mars : des centaines « d’araignées » photographiées sur la planète, comment l’expliquer ?

© ESA

Mars fascine autant les scientifiques et les experts que les passionnés de notre univers. Plutôt logique, sachant que la planète est la plus proche jumelle de la Terre et que des études estiment que la vie sur Mars serait possible, sans l’affirmer.

L’Agence spatiale européenne vient de partager de nouveaux clichés particulièrement intrigants qui vont certainement faire fantasmer les amateurs de planétologie. On y distingue des centaines d’étranges araignées noires.

Quelles sont ces étranges araignées noires découvertes à la surface de Mars ?

De nouveaux clichés de l’ESA partagés cette semaine montre de mystérieuses formes faisant directement penser à des araignées velues se baladant à la surface de Mars. En réalité, il ne s’agit pas de l’insecte capable de donner des frissons à de nombreux phobiques, mais d’une illusion d’optique causée par un phénomène naturel.

À lire > Les météorites de Mars qui s’écrasent sur Terre sont étrangement jeunes

Lorsque les rayons du soleil frappent les couches de dioxyde de carbone installées depuis l’hiver sur Mars, elles se transforment en gaz. « Le gaz émergent, chargé de poussières sombres, jaillit à travers les fissures de la glace sous la forme de hautes fontaines ou de geysers, avant de retomber et de se déposer à la surface. Cela crée des taches sombres de 45 m à 1 km de diamètre », explique l’ESA.

© ESA

Ce phénomène a été photographié par la caméra haute résolution du vaisseau Mars Express près de la « Cité Inca ». Il s’agit d’une zone probablement formée de dunes qui se sont transformées en pierre au fil du temps, selon l’Agence spatiale européenne.

Ce nom fait référence aux ruines du même nom situées au Pérou. D’étranges phénomènes devraient continuer à se produire et à être capturés par le vaisseau de l’ESA, comme cette poire repérée à la surface de Mars.