Des paléontologues identifient un cancer dans un fossile de dinosaure pour la première fois

Une collaboration menée par le Musée royal de l’Ontario (ROM) et l’Université McMaster a permis de découvrir et de diagnostiquer un cancer des os malin et agressif, un ostéosarcome, pour la toute première fois chez un dinosaure. Aucun cancer malin (tumeur qui peut se propager dans tout le corps et avoir de graves conséquences sur la santé) n’avait jamais été documenté chez les dinosaures auparavant.