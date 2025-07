À partir d’août, vos mots de passe Microsoft vont disparaître

Microsoft devra supprimer les mots de passe de son application Authenticator. Place aux clés d’accès, plus sûres, plus pratiques et mieux adaptées aux exigences de sécurité actuelles.

Fini les mots de passe ! Microsoft passe aux clés d’accès

Dès août 2025, les utilisateurs de Microsoft Authenticator devront dire adieu au stockage de mots de passe dans l’application. Microsoft prévoit en effet de remplacer cette méthode par des passkeys, ou clés d’accès. Cette technologie est jugée plus sûre et plus moderne pour sécuriser les connexions.

Cette transition marque une nouvelle étape dans la lutte contre les mauvaises pratiques en matière de cybersécurité.

Clés d’accès : une alternative plus sûre aux mots de passe

Les clés d’accès s’appuient sur la cryptographie à clé publique pour authentifier un utilisateur, ce qui élimine les risques liés à l’usage de mots de passe faibles, réutilisés ou facilement devinables. Des pratiques comme l’utilisation de la même combinaison pour plusieurs comptes et l’intégration d’informations personnelles dans un mot de passe, exposent en effet les utilisateurs à des tentatives de piratage et de fraude. Les passkeys offrent un rempart efficace contre ce type de vulnérabilités.

Jusqu’à présent, Microsoft Authenticator permettait de gérer et de remplir automatiquement ses identifiants à l’aide de codes PIN, de la reconnaissance faciale via Windows Hello et encore par empreinte digitale. Mais depuis juin 2025, il n’est plus possible d’y ajouter de nouveaux mots de passe. Et dès juillet 2025, la fonction de remplissage automatique sera désactivée. Un mois plus tard, en août, tous les mots de passe enregistrés dans l’application seront définitivement supprimés.

Pour ceux qui souhaitent encore utiliser des mots de passe classiques, Microsoft Edge restera une alternative pour le stockage. Toutefois, les spécialistes en cybersécurité encouragent vivement le passage aux clés d’accès. Attila Tomaschek, expert en sécurité numérique, rappelle que ces dernières sont plus fiables car elles ne dépendent pas d’un mot de passe choisi par l’utilisateur lui-même, souvent peu sécurisé.

Cette évolution s’inscrit dans une tendance plus large dans le monde de la tech, où la fin des mots de passe traditionnels semble inéluctable. Avec cette mise à jour de ses services, Microsoft pousse ses utilisateurs à adopter de nouvelles habitudes plus sûres, tout en facilitant la transition grâce à l’intégration de l’authentification biométrique déjà connue des utilisateurs de Windows.

Source : CNET

