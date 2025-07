La Chine dévoile le train à grande vitesse le plus rapide au monde

La Chine ne cesse de transformer le paysage du transport ferroviaire, et le CR450 en est aujourd’hui le symbole le plus éclatant.

© CCTV +

Un nouveau record sur rails : la Chine frappe fort avec le CR450

Le géant chinois vient de franchir un nouveau seuil technologique dans le domaine du transport ferroviaire avec la présentation de son tout dernier train à grande vitesse : le CR450. Capable d’atteindre les 450 km/h, ce nouveau modèle s’impose déjà comme l’un des trains les plus rapides jamais conçus.

Conçu comme le successeur du CR400, mis en service en 2017 et capable de rouler à 350 km/h en exploitation commerciale, ce bijou technologique est bien plus qu’une simple mise à jour. Il s’inscrit dans une volonté claire de repousser les limites de la vitesse tout en assurant une expérience de voyage confortable et sécurisée. Dès sa phase de conception, les ingénieurs chinois ont misé sur l’allègement des matériaux, l’optimisation aérodynamique et l’intégration de technologies de pointe.

Quelles avancées technologiques rendent ce train si performant ?

Comme l’a expliqué Chen Can, chercheur à la CARS (China Academy of Railway Sciences), tout l’enjeu était de réduire le poids de la structure tout en maintenant une solidité irréprochable. Des solutions innovantes ont été déployées : l’utilisation de nouveaux alliages, un châssis plus aérodynamique et même un bogie totalement caréné permettant de minimiser la résistance à l’air.

Mais la révolution ne s’arrête pas là. Le CR450 se distingue également par son système de traction à aimant permanent refroidi par eau, garantissant des performances élevées avec une consommation énergétique maîtrisée. À cela s’ajoutent des capteurs intelligents, une stabilité renforcée grâce à un bogie de nouvelle génération et un freinage d’urgence modernisé pour une sécurité accrue à très haute vitesse.

La Chine trace la voie du futur ferroviaire

La Chine, qui détient déjà le plus vaste réseau ferroviaire à grande vitesse au monde, continue ainsi d’accroître son avance. Actuellement seule à exploiter des lignes commerciales à 350 km/h, elle montre avec le CR450 qu’elle ne compte pas ralentir.

Ces avancées technologiques pourraient bien redéfinir les standards internationaux du rail, en incitant d’autres puissances comme la France et le Japon à intensifier leurs propres efforts d’innovation.

Reste à savoir si ce train atteindra prochainement la phase de déploiement commercial.

Source : HelloBiz