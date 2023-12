Des parents veulent interdire les smartphones aux enfants de moins de 16 ans

© Pexels

Dans les pays occidentaux, il est devenu courant de voir des adolescents ou de jeunes enfants avec des smartphones entre les mains, surfant même sur les réseaux sociaux. Tout le monde ne voit pas cela d’un bon œil. Récemment, l’algorithme de TikTok était accusé de pousser les jeunes au suicide en suggérant des vidéos au contenu glorifiant la mort.

De quoi inquiéter encore plus les parents qui voient leurs enfants passer des heures sur ce type de plateformes. En Espagne, un mouvement qui réclame l’interdiction des smartphones pour les moins de 16 ans prend de plus en plus d’ampleur.

Bientôt plus de smartphones pour les enfants de moins de 16 ans en Espagne ?

En septembre dernier, la petite ville d’Almendralejo, dans le sud de l’Espagne, est ébranlée par la circulation d’images de jeunes filles nues créées par l’intelligence artificielle. Les deepfakes, qui deviennent très difficiles à détecter, se sont retrouvés sur des sites pornographiques.

La police était parvenue à identifier une vingtaine de garçons entre 12 et 14 ans impliqués dans la création de ces images créées à partir de photos récupérées sur les réseaux sociaux des victimes. Celles-ci circulaient notamment sur WhatsApp et Telegram. Hormis cinq d’entre eux âgés de moins de 14 ans, les autres risquent des peines allant de 2 à 9 ans de prison pour production de contenus pornographiques impliquant des mineures.

Suite à ce fait divers qui a secoué l’Espagne, un mouvement barcelonais nommé « Adolescence sans mobile » a vu le jour. Le groupe soutenu par l’Agence espagnole de protection des données entend interdire les portables et spécifiquement les smartphones aux enfants de moins de 16 ans dans tout le pays.

Engeguem la campanya Espera't fins els 16! per fer arribar a les famílies que s’estan plantejant comprar mòbils als seus infants per nadal. Reenvieu, imprimiu i feu-ho arribar a escoles, instituts i AFA d'arreu! #EsperatFinsEls16, #StopPantalles, #AdolescenciaLLiureDeMobils. pic.twitter.com/jkOZvIOFdo — Aixeca el cap! (@Aixeca_el_cap) November 6, 2023

À l’heure actuelle, les jeunes espagnols en reçoivent un dès leur entrée au collège. Ce mouvement né de discussions entre des parents inquiets prend se développe à toute vitesse en Espagne. La chaîne Telegram principale d’Adolescence sans mobile compte déjà plus de 10 000 abonnés.

Dans le canal de l’antenne de Malaga, auquel nous avons pu accéder, l’administratrice liste les conséquences négatives de l’accès précoce au smartphone pour un adolescent, comme la dépendance, l’accès à des contenus inappropriés et le harcèlement.

Les membres du groupe partagent régulièrement des réunions publiques pendant lesquels le sujet sera abordé afin de s’y rendre pour faire entendre leur voix. La tendance se propage aussi sur X avec le hashtag « Espera’t fins els 16! » (attendez 16 ans).

Sur Change.org, deux professeurs et mères de famille ont lancé une pétition adressée au gouvernement. Elle réclame également la restriction de l’accès au smartphone pour les moins de 16 ans. La pétition a déjà récolé plus de 68 000 signatures sur un objectif de 75 000.