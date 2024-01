Meilleurs smartphones pour adolescents : quel modèle acheter en 2024 ? 

Notre top 3 des meilleurs smartphones pour adolescent

Avec la rentrée qui approche à grands pas, acheter un premier ou un nouveau smartphone à son adolescent peut être une bonne idée. De nos jours, avec le développement des réseaux sociaux, disposer d’un bon appareil est utile pour garder le contact avec ses amis et ses proches. D’un autre côté, il n’y a pas non plus besoin de leur acheter un mobile haut de gamme. Enfin, c’est un bonne choix de cadeau avec Noël qui approche !

Dans notre sélection nous avons essentiellement sélectionné des produits d’entrée de gamme avec des tarifs abordables. De même à cet âge, le risque de le casser peut être important. Actuellement, quand on a un enfant qui entre au collège, il devient intéressant, voire important, de lui acheter un téléphone. En cas de problème, il peut facilement contacter ses parents. Découvrez notre comparatif des meilleurs smartphones pour adolescent.

Samsung Galaxy A14 4G, le meilleur smartphone d’entrée de gamme

Pour commencer ce comparatif, nous proposons le Samsung Galaxy A14 4G. C’est probablement le meilleur modèle disponible sous la barre des 200 euros. Malgré son prix avantageux, il offre de bonnes performances. C’est un excellent choix comme premier smartphone pour un adolescent. Côté technique, il possède un écran LCD de 6,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Hélas, la qualité d’affichage est vraiment le point faible de ce mobile.

Ensuite, on retrouve un processeur Helios G80 de MediaTek épaulé par 4 Go de ram. En termes de puissance, c’est pile suffisant pour un usage basique, mais il ne faut pas en attendre beaucoup plus. Il dispose de 64 Go de capacité de stockage. Celle-ci est extensible via une carte microSD. Mais normalement, c’est suffisant pour un premier smartphone. Enfin, il embarque une batterie de 5000 mAh permettant aisément de tenir une journée sans avoir à le recharger.

Pour la partie photo, on trouve un module plutôt performant avec un grand-angle de 50 Mpx, un ultra grand-angle de 5 Mpx et un objectif macro de 2 Mpx. Si votre ado est adepte de photo, c’est un choix offrant, sur ce point, un bon rapport rapport qualité/prix. Dernier point, il existe également dans une version 5G, mais cette fonctionnalité ne nous semble pas essentielle pour un adolescent.

Xiaomi Redmi Note 11, le bon choix pour un premier smartphone

On continue cette sélection avec un mobile encore plus abordable : le Xiaomi Redmi Note 11. À la vue de son tarif et de son prix, c’est un choix tout indiqué pour un premier smartphone. En effet, il dispose pour commencer, d’un écran OLED de 6,43 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Ce dernier offre une très bonne qualité d’affichage.

Ensuite, il embarque un processeur Snapdragon 680 épaulé par 4 Go de mémoire vive. Ce modèle n’est pas adapté pour le gaming, mais il réalise sans souci les tâches les plus communes. De plus, il existe avec 128 Go de capacité de stockage. C’est amplement suffisant, mais dans le doute, on peut ajouter une carte mémoire microSD. Cependant, il n’est pas très performant du côté de son module photo. Son capteur principal de 50 Mpx offre d’assez bons clichés de jours, mais il est en sérieuse difficulté la nuit.

Mais cela n’est généralement pas dérangeant pour le smartphone d’un adolescent. Dernier point, sa batterie de 5000 mAh permet de tenir environ 2 jours loin d’une prise. Un petit plus si jamais votre enfant oublie de le recharger. De plus, son chargeur de 30W est capable de recharger le mobile en un peu plus d’une heure. En résumé difficile de ne pas vous conseiller ce Xiaomi Redmi Note 11.

Realme 9i, une alternative intéressante au Xiaomi Redmi Note 11

Le Realme 9i est un smartphone très similaire au Xiaomi Redmi Note 11. Même la fiche technique des deux modèles est très proche. Cependant, il y a évidemment quelques différences. L’appareil de Realme coûte généralement quelques dizaines d’euros moins chers.

Sinon, il possède un écran légèrement plus grand. En effet, il embarque une dalle LCD de 6,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Même s’il est plus imposant, sa qualité d’affichage est un peu moins bonne.

En termes de puissance, c’est exactement la même chose. Il est équipé d’une puce Snapdragon 680 épaulée par 4 Go de ram. Il existe dans deux versions différentes de 64 et 128 Go de capacité de stockage. Lui aussi possède un port pour carte mémoire microSD et une prise jack. Enfin, sa batterie de 5000 mAh offre une autonomie similaire (environ 2 jours). D’un autre côté son chargeur a besoin de deux fois plus de temps pour le recharger à 100% (environ 2 heures).

Dernier point, son module photo se révèle anecdotique. Ce dernier prend de bonnes photos de jour, mais de nuit il est à oublier. Sur ce point, léger avantage au mobile de Xiaomi. Le Realme 9i existe aussi en version 5G, mais son prix dépasse en général les 200 euros.

iPhone SE (3e génération), pour les ados qui veulent à tout prix un iPhone

Peu importe la génération, Apple a toujours la côte, et c’est peut-être encore plus vrai chez les adolescents. Vous vous en doutez, difficile de trouver des iPhone à des tarifs corrects. De plus, il y a souvent beaucoup de chances de se le faire voler. De même si votre enfant le casse, les réparations peuvent coûter très cher.

C’est pourquoi, nous vous proposons l’iPhone SE (3e génération) de 2022. C’est le dernier de sa catégorie à avoir rejoint le catalogue de la firme de Cupertino. Pour commencer, à l’opposé des modèles actuels, on trouve un bouton en bas de l’écran. En effet, il n’est pas entièrement tactile (à la différence des autres mobiles de cette sélection). Sinon, on retrouve un écran de 4,7 pouces offrant une belle qualité d’affichage.

Sa puce A15 est particulièrement puissante pour ce type d’appareil. De plus, le suivi d’Apple étant excellent, il tiendra mieux dans le temps. Cependant sa batterie tiendra une journée, mais pas plus. Enfin, il faut un peu plus d’une heure pour le recharger à 100%. Dernier point, le module photo est vraiment faible quand on le compare aux iPhone les plus récents. En bref, cette version SE est la plus intéressante pour un adolescent.

Realme C11, le smartphone à moins de 100€

Si vous recherchez un produit vraiment abordable pour votre adolescent, alors le Realme C11 est un excellent choix. En effet, ce n’est pas le modèle le plus récent du fabricant chinois, mais il est possible de le trouver sous la barre des 100 euros ! Ensuite, pour ce prix, il réalise le minimum que l’on peut attendre d’un smartphone.

Côté technique, il embarque un écran IPS de 6,52 pouces. Malgré le tarif, la qualité d’affichage se montre bonne. Ensuite, il dispose d’un processeur Unisoc SC9863A couplé à 2 Go de mémoire vive. En bref, le strict minimum pour un mobile. Il est disponible en 32 Go de capacité de stockage ce qui est vraiment faible. Mais il est possible d’ajouter une carte mémoire microSD.

La partie photo est complètement à oublier. En effet, on trouve juste un capteur arrière de 8 Mpx et un autre avant de 5 Mpx. Dernier point, l’autonomie est conséquente pour un appareil d’entrée de gamme. En effet, sa batterie de 5000 mAh offre au moins 2 jours d’utilisation.

Seul bémol, il faut plus de 3 heures pour le recharger entièrement. En résumé, si vous avez peur que votre enfant casse rapidement son smartphone, et donc de devoir en acheter un autre, alors difficile de ne pas vous conseiller ce Realme C11.

Honor X7a, l’entrée de gamme avec la meilleure autonomie

Pour finir ce comparatif, nous vous proposons le Honor X7a. Si nous avons sélectionné ce modèle c’est pour son tarif très abordable et surtout son autonomie incroyable pour un produit d’entrée de gamme. En effet, il dispose d’une batterie de 5330 mAh. Le fabricant annonce une quarantaine d’heures d’autonomie en navigation sur les réseaux sociaux. En bref, votre adolescent ne risque pas de tomber à court de batterie.

Pour le reste de la fiche technique, on retrouve une dalle LCD de 6,74 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. La qualité d’affichage est correcte, mais comparée aux autres mobiles de la sélection, ce n’est pas le meilleur. Ensuite, il possède un processeur MediaTek MT6765H accompagné de 4 Go de ram. Enfin, il existe dans une unique version de 128 Go de stockage. Ce n’est clairement pas un smartphone gaming, mais une nouvelle fois la puissance est suffisante pour un usage basique.

Pour la partie photo, il dispose de 4 capteurs, dont un principal de 50 Mpx. La qualité des clichés est plutôt correcte pour ce type d’appareil. Pour conclure, si vous cherchez un smartphone au bon rapport qualité/prix avec une superbe autonomie pour votre adolescent, l’Honor X7a est un des meilleurs choix possibles.

📱 Quel âge pour un premier smartphone ?

En règle général, on considère l’arrivée au collège comme le moment pour acheter le premier smartphone à son enfant. Normalement, l’entrée au collège se fait à partir de 11 ans. En effet, à partir du collège, il peut être utile de pouvoir contacter ses parents en cas de problème de bus par exemple. De même, c’est un bon moyen pour votre adolescent de maintenir le contact avec ses amis pendant les week-ends et les vacances. Dernière chose, si les parents sont divorcés, cela permet de facilement échanger et de s’organiser avec son père ou sa mère d’une semaine à l’autre.

D’ailleurs, on rappellera qu’il est théoriquement interdit de s’inscrire sur un réseau social à cet âge. Dans tous les cas, au moment de décider ou non d’acheter un mobile à un enfant, mieux vaut en discuter avec lui. La maturité compte beaucoup dans le choix. Il ne faut pas non plus oublier le risque de Cyberharcèlement. Ce dernier est, hélas, très fréquent de nos jours.

Dernier point, même si 11 ans et l’entrée au collège sont vus comme le bon moment, parfois attendre les 12/13 ans de l’enfant peu-être une bonne idée. Dans tous les cas, ce choix dépend de chacun.

💰 Quel budget pour le smartphone d’un adolescent ?

Soyons clairs, pas besoin de dépenser une votre fortune pour le premier smartphone de votre enfant. Généralement, on conseille de ne pas dépasser les 300 euros, voire même 200 euros. Bien évidemment, sur ce point c’est aux parents de décider.



Dans tous les cas, pour ces tarifs, vous trouvez des appareils capables d’aisément réaliser des tâches basiques comme téléphoner, envoyer des messages et communiquer en général. De même l’autonomie est ici rarement un souci. Les batteries de ces mobiles sont amplement suffisantes pour tenir une journée loin de la maison.

À l’opposé, il va être difficile de trouver des modèles adaptés au gaming. Cependant, s’il s’agit de jeux peu gourmands en ressources, les processeurs d’entrée de gamme suffisent. De même, pour prendre des selfies et des clichés entre amis, les modules photos sont corrects. Mais si votre enfant est fan de photo, il va falloir monter en gamme.

Dernière raison pour choisir un produit d’entrée de gamme, le risque de casse et de vol. En effet, ces derniers sont bien plus fréquents chez les adolescents que chez les adultes. Donc cela est moins douloureux de le voir rentrer avec un smartphone à 100 euros cassé plutôt qu’un à 1000 euros.

Enfin, il est également possible de se tourner vers le reconditionné pour obtenir des tarifs attractifs.

Comme avec les ordinateurs, il est possible d’installer un contrôle parental sur un smartphone. Pour ce faire, il suffit de télécharger une application (payante ou gratuite) sur l’App Store ou sur le Google Play. Cette dernière va ensuite vous permettre de définir un temps d’usage du téléphone, les applications qu’il a le droit ou non d’utiliser ou de filtrer des sites web. De même, il est possible de surveiller ses appels et ses messages. Mais, sur ce point, on conseillera une bonne discussion, c’est toujours mieux pour la confiance.

