Des rats sommeliers démontrent des capacités cognitives et sensorielles incroyables

Des rats ont appris à reconnaître l’odeur de 2 cépages parmi une variété de vins complexes via une méthode d’apprentissage par récompense, démontrant leurs capacités sensorielles et cognitives.

Crédit : Image générée par l’IA Bing Creator

Dans le cadre d’une étude menée en collaboration entre des chercheurs de l’université de Trente, de Lincoln, de Londres et de Vienne, des rats ont réussi à distinguer deux variétés de vin blanc : le Riesling et le Sauvignon Blanc.

Quel est l’intérêt d’une telle étude vous devez-vous ? Et bien, il s’agit de démontrer que des animaux sont capables de catégoriser des stimuli olfactifs complexes, d’apprendre à reconnaitre des odeurs et à “dire” s’il s’agit de l’une ou l’autre variété de vin.

Plus de 94% de réussite pour ces rats sommeliers

Ainsi, dans cette étude, neuf rats adultes mâles ont été entraînés à distinguer les deux cépages, via une méthode expérimentale d’apprentissage par stimulus récompensés et non-récompensés. Chacun devait renifler une odeur de vin avec des millésimes et des origines différentes mais comportant l’un ou l’autre des cépages. Deux leviers se présentaient alors au rat qui recevait une récompense s’il s’agissait de bonne réponse et pas de récompense en cas d’échec. L’apprentissage s’est poursuivi jusqu’à ce que les rats soient parvenus à 80% de réussite pendant 3 sessions consécutives. Par la suite, de nouveaux vins ont été introduits dans les tests et les rats sont parvenus à les catégoriser.

Au final, les rats sont parvenus à catégoriser plus de 94% des vins de base sur lesquels ils se sont entraînés, et plus de 65% des nouveaux vins insérés en fin d’étude, prouvant ainsi que les rats étaient capables de faire la différence entre des odeurs par apprentissage. Un seul rat sur les 9 a montré une résistance à l’apprentissage, choisissant la plupart du temps des réponses non-récompensées que ce soit sur les vins d’entrainement ou les nouveaux vins.

Cela pourrait ainsi prouver qu’il y a bien des différences entre les individus, comme une étude l’avait précédemment démontrée. En effet, en 2024, une étude américaine avaient démontré que les rats pouvaient réagir différemment si la prise de drogue était précédée d’un stimulus désagréable.

Ces études tendraient à prouver les capacités cognitives des rats, leur permettant d’apprendre à reconnaître et à catégoriser les vins, en plus de leurs capacités sensorielles aigües.