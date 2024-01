Des Tesla victimes du froid, Windows 11 disponible sur certains ordinateurs Apple, c’est le récap’ de la semaine

Cette semaine, on vous partage tout ce que l’on sait de l’iPhone 16 et du budget de The Walking Dead : The Ones Who Live. Alors que les conducteurs de Tesla voient leurs véhicules paralysés par la vague de froid à Chicago, Samsung dévoile les smartphones compatibles avec OneUI 6.1 et Microsoft annonce officiellement le support de Windows 11 sur les Mac équipés d’Apple M3.

Froid et Tesla ne font pas bon ménage

La vague de froid qui frappe actuellement Chicago n’est pas sans conséquence pour les stations Superchargeurs de Tesla. En effet, de nombreux propriétaires de Tesla ne sont pas parvenus à recharger la batterie de leur véhicule électrique. Ces derniers ont donc été contraints de faire appel à des dépanneuses afin de ramener leur voiture jusqu’à un centre de service Tesla.

Capture d’écran YouTube © Fox News

One UI 6.1 sera disponible sur plusieurs Samsung Galaxy

Samsung a profité de la présentation du Galaxy S24 pour lever le voile sur Galaxy AI, riche en nouveautés et fonctions d’IA très pratiques. Bonne nouvelle, la mise à jour One UI 6.1 permettra à d’autres smartphones de bénéficier des nouvelles fonctionnalités de Galaxy AI. Rendez-vous dans notre actu dédiée pour découvrir la liste des tablettes et smartphones éligibles.

© Samsung

Record de budget pour le spin-off The Ones Who Live

Alors que le teaser de The Walking Dead : The Ones Who Live a enfin été dévoilé, le New Jersey Economic Development Authority rapporte qu’AMC a investi environ 13,7 millions de dollars par épisode, soit un total de 82 millions de dollars pour la saison entière. Ce spin-off s’offre donc le record du plus gros budget de toute la franchise. The Walking Dead : The Ones Who Live sera diffusé à partir du 25 février sur AMC.

© AMC

On fait le point sur ce que l’on sait de l’iPhone 16

L’iPhone 16 n’est pas encore officiel, pourtant nous en savons déjà beaucoup sur la prochaine génération de smartphones Apple. Date de sortie éventuelle, prix, modèles, design, capacités photo, on vous dit tout ce que l’on sait dans notre dossier dédié. On fait aussi le point sur l’autonomie, la fiche technique, les fonctionnalités d’IA génératives et les nouvelles options auxquelles s’attendre avec le futur iPhone.

iPhone 16 concept © Petar Trlajic

Vous pouvez désormais utiliser Windows 11 sur certains Mac M3

C’est officiel, Microsoft a choisir de rendre disponible Windows 11 sur Mac et iMac équipés de puces M3. Pour faire tourner le système d’exploitation sur leurs machines Apple, les utilisateurs devront utiliser Parallels Desktop ou Windows 365. Attention, certaines fonctionnalités de Windows 11 ne seront pas disponibles et les jeux tourneront moins bien que sous l’OS d’Apple.

Crédit : Tom’s Guide

Nos tests de la semaine

Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ : un presque sans-faute

Très bon rapport qualité/prix pour ce smartphone robuste, étanche et élégant. Lors de notre test, nous étions ravis de découvrir le chargeur et la coque fournis dans la boîte. Le Redmi Note 13 Pro+ est doté d’un écran Amoled performant, d’un bon capteur 200 Mpx et d’un processeur puissant. L’autonomie aurait pu être meilleure et on regrette l’absence d’Android 13, mais on apprécie que Xiaomi propose 3 ans de mise à jour de l’OS.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ / Crédit Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Galaxy S24 Ultra : Samsung se démarque de la concurrence

Si vous êtes à la recherche d’un smartphone (très) puissant et que votre portefeuille vous le permet, n’hésitez pas à vous offrir le Galaxy S24 Ultra. Excellente autonomie, très belles photos de jour comme de nuit, qualité d’affichage, étanchéité totale, bon son stéréo, Samsung frappe fort avec ce modèle Ultra. Le constructeur mise aussi beaucoup sur l’IA avec des fonctions très pratiques. Nous étions également ravis d’apprendre que ce nouveau Galaxy a droit à 7 ans de mises à jour garanties. La charge filaire aurait pu être plus rapide et on regrette la disparition des bords incurvés.

