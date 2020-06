Destiny 3 n’est pas prévu pour l’instant, annonce Bungie

Capture d’écran de Au-delà de la Lumière / Bungie

Depuis quelque temps, les joueurs se demandaient ce que Bungie avait en réserve pour Destiny 2 et s’il avait prévu de sortir prochainement Destiny 3. Pour rappel, Destiny 2 est un MMO sorti en 2017 sur PlayStation 4, Xbox One et PC. En trois ans d’existence, la communauté de joueurs ne s’affaiblit pas, bien au contraire. Le jeu est en effet régulièrement mis à jour avec de nouvelles extensions. Bungie nous avait donné rendez-vous hier soir à 18h, heure française, pour nous faire découvrir en direct l’avenir de Destiny 2.

Trois extensions jusqu’en 2022

Le studio américain a levé le voile sur toutes nos questions. Tout d’abord, le directeur du jeu, Luke Smith, a affirmé à propos de Destiny 3 que « nous n’avons pas prévu de le créer ». Les développeurs ne veulent pas abandonner la communauté déjà présente sur Destiny 2 ainsi que tout le travail qui y a été apporté. Au contraire, Destiny 2 va accueillir beaucoup de contenu d’ici les deux prochaines années. Sans oublier que le jeu débarquera sur la PlayStation 5 et la Xbox Series X à leur sortie respective avec la mise à niveau gratuite si vous l’avez déjà sur une autre plateforme.

Trois extensions ont été confirmées par Bungie. La première, Au-delà de la Lumière (Beyond Light), arrivera sur PC et consoles le 22 septembre prochain. Il faudra ensuite patienter un an entre chaque extension. La Reine Sorcière (The Witch Queen) sortira donc en automne 2021. Elle sera suivie par Eclipse (Lightfall) en 2022. Voici la vidéo récapitulative des annonces.

Enfin, la saison 11 de Destiny 2 vient de sortir. Baptisée la Saison de l’Arrivée, elle apporte de nouveaux équipements, de nouvelles récompenses et des activités qui dureront jusqu’au 21 septembre. L’avenir du jeu semble donc bien chargé pour le plus grand plaisir des joueurs. Quant à Destiny 3, n’attendez pas d’en avoir des nouvelles avant au moins 2023.

