PS5 : Sony reporte la présentation officielle de sa nouvelle console

Crédit : Sony

L’année 2020 n’a décidément pas fini de nous surprendre. Tous les évènements majeurs qui devaient se tenir physiquement ont été annulés à cause de la pandémie de Covid-19. Le plus grand salon du jeu vidéo, l’E3 n’a pas non plus été épargné. Cependant, ce n’est pas à cause de la menace du virus que Sony vient de reporter la présentation virtuelle tant attendue de la PlayStation 5. La firme japonaise a pris cette décision à la suite de la mort de George Floyd, victime de violences policières à Minneapolis le 25 mai. Depuis, les États-Unis sont secoués par des émeutes parfois très extrêmes qui veulent dénoncer le racisme.

PS5 : le PlayStation Magazine révèle une quarantaine de jeux next-gen

La présentation tant attendue dans le monde entier est reportée à une date encore inconnue

Sony a annoncé la nouvelle sur Twitter il y a seulement quelques heures : « Nous avons décidé de décaler l’événement PS5 du 4 juin. Bien que nous comprenions que vous êtes impatients de voir les jeux PS5, nous pensons que ce n’est pas le bon moment pour ça. Pour l’instant, nous prenons du recul pour permettre à des voix plus importantes d’être entendues ». Le constructeur et éditeur n’a donc pas encore donné de nouvelle date pour l’instant. Ce n’est en tout cas pas cette semaine que nous en découvrirons davantage au sujet de la console next-gen japonaise.

Nous avons décidé de décaler l'événement PS5 du 4 juin.

Bien que nous comprenions que vous êtes impatients de voir les jeux PS5, nous pensons que ce n'est pas le bon moment pour ça. Pour l'instant, nous prenons du recul pour permettre à des voix plus importantes d'être entendues. https://t.co/q2c7qk1FQK — PlayStation France (@PlayStationFR) June 1, 2020

Ce n’est pas la seule entreprise à se manifester publiquement depuis l’incident. Des géants tels que Netflix, HBO, Disney Animation et Star Wars ont déjà rejoint le mouvement général contre le racisme. Les studios Marvel appellent également le public à s’unir pour cette cause. Plus récemment, c’est Google qui vient d’annuler pour la même raison son évènement du 3 juin dédié à Android 11.

La marque japonaise avait tout préparé en amont de l’évènement, y compris une grosse campagne marketing. Certains Américains avaient en effet remarqué que des publicités étaient diffusées sur la chaîne de télévision sportive ESPN. En même temps, cela se comprend puisque la présentation officielle de la PS5 ce jeudi 4 juin aurait été le plus gros évènement du jeu vidéo depuis le début de l’année.

PS5 : Sony impose la rétrocompatibilité avec la PS4

Source : Ubergizmo