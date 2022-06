Déterré 74 ans plus tard, un char de la Seconde Guerre mondiale pourra être conduit

Le char en question – Crédit : Terry Harris

Ils ont bien évolué depuis la Seconde Guerre mondiale. Entre le blindé américain qui tire des lasers et le char Terminator » de l’armée russe, les blindés sont devenus encore plus perfectionnés que jadis. Mais leurs ancêtres n’ont pas fini de faire parler d’eux. Illustration en Angleterre où un char d’époque a été sorti de terre lors du printemps dernier. Un modèle Buffalo LVT qui avait été utilisé en 1947 dans le Lincolnshire, théâtre de grosses inondations. 16 chars Buffalo avaient alors été mobilisés pour former un barrage et garder l’eau à distance.

74 ans plus tard, l’un d’entre eux a été déterré à l’issue d’une opération de trois ans orchestrée par l’agriculteur Daniel Abbott. Le blindé pourrait devenir fonctionnel dès l’été prochain après un processus complexe de restauration et de nettoyage. Un nouveau moteur a été intégré à la machine qui bénéficie en outre d’une boite de vitesses restaurée. Mais il reste encore du travail à abattre sur l’électronique. Certaines pièces rouillées doivent aussi être remplacées.

Des symboles et des noms peints sur le char

« Nous avons fait installer de nouvelles chenilles. Nous avons un moteur qui fonctionne et une boîte de vitesses qui fonctionne. Je pense qu’au cours de l’hiver, nous examinerons tout cela et l’été prochain, croisons les doigts, il pourra être conduit« , anticipe Abbott dans les colonnes de Lincolnshire Live. On estime que ce modèle de char a été utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale lors de la traversée du Rhin en mars 1945.

D’ailleurs, Abbott estime que sa carrosserie raconte une partie de son histoire. D’où le fait qu’il ait choisi de ne pas la repeindre. « Lorsque nous avons commencé à la nettoyer, nous avons trouvé des noms de personnes gravés sur les panneaux. Cela s’est-il produit pendant la Seconde Guerre mondiale ou en 1947 ? s’interroge l’agriculteur avant d’ajouter :

« À mesure que le processus de nettoyage avançait, nous avons repéré des symboles peints à la main, notamment la tête de taureau de la 79e division blindée peint sur le devant, et quelqu’un a inscrit « all ok » sur les panneaux. »

