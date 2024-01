Diablo 4 : la version PC va enfin avoir droit au ray tracing grâce à Nvidia

Diablo 4 va enfin avoir droit au ray tracing sur PC. C’est Nvidia qui en a fait l’annonce au CES 2024, annonçant que le jeu devrait ainsi être beaucoup plus beau et ses graphismes bien plus réalistes pour les joueurs équipés de ses cartes graphiques RTX.

© Blizzard

Au CES 2024, les annonces concernant le jeu vidéo ne manquent pas, tout d’abord avec la présentation de MSI et de sa console portable Claw. Nvidia n’était pas en reste. Le fabricant de cartes graphiques présentait hier ses nouveaux modèles, les Geforce RTX 4000 SUPER. Mais qu’est ce que le matériel sans le logiciel ? Nvidia nous a aussi régalé d’annonces concernant ses technologies graphiques.

Ainsi, la firme au caméléon annonce que Diablo 4 aurait très bientôt droit à des effets de ray tracing. Le communiqué de presse de NVIDIA indique que le jeu recevra cette mise à jour graphique bienvenue en mars. À nouveau de quoi raviver la flamme avec les joueurs de Diablo 4 ?

Avec cette mise à jour le jeu devrait être beaucoup plus beau. Nvidia explique que les reflets des armures, de l’eau, des fenêtres et autres surfaces réfléchissantes seront reproduites avec réalisme, “ce qui rendra les batailles dans le Sanctuaire encore plus spectaculaires“. De plus, les ombres dans Diablo 4 seront améliorées grâce au ray tracing, ce qui ajoutera du détail et de la profondeur aux graphismes du jeu.

Nvidia fait le plein d’annonces pour le jeu vidéo PC au CES 2024

Nvidia annonce également que certains jeux PC vont prendre en charge de meilleurs visuels, grâce au lancement du NVIDIA DLSS 3. C’est déjà le cas de Diablo 4, qui offre également le Nvidia Reflex pour réduire la latence. Le DLSS 3 permet aux jeux qui le prennent en charge de multiplier jusqu’à quatre fois le nombre d’images par secondes, rendant l’expérience plus fluide. Voici la liste des jeux qui prendront en charge cette technologie en 2024 :

Dragon’s Dogma 2

Gray Zone Warfare

Half-Life 2 RTX

Horizon Forbidden West

Layers of Fear

Like a Dragon Gaiden : The Man Who Erased His Name

Like a Dragon : Infinite Wealth

NAKWON : LAST PARADISE

Pax Dei

Starminer

THRONE AND LIBERTY

Deux autres jeux, Enshrouded et Tekken 8, dont la démo arrivera plus tôt sur PS5 que sur Xbox et PC, seront lancés avec le DLSS 2 sur PC. Enfin, Dragon’s Dogma 2, Gray Zone Warfare, Half-Life 2 RTX et Starminer seront tous lancés dans le courant de l’année avec le ray-tracing.

NVIDIA affirme que ce sont désormais plus de 530 jeux et applications qui prennent en charge sa technologie DLSS. Ce chiffre devrait continuer à augmenter vu son adoption générale : même Starfield, partenaire de AMD, a finalement sorti un patch officiel pour ajouter le support du DLSS.

Source : Nvidia