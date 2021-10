Hocus Pocus 2 en tournage : Disney dévoile ses décors

Halloween oblige, il fallait bien donner des nouvelles des sœurs Sanderson. Après de très longues années d’absence, les trois sorcières d’Hocus Pocus s’apprêtent à revenir d’entre les morts. Si on ne sait pas encore qui allumera cette fois la bougie à flamme noire, ce projet est attendu comme le messie. Cela fait des lustres que les fans réclament une suite à ce film incontournable. Côté casting, les comédiennes sont toutes de retour. Mais on en sait très peu pour l’heure sur l’arc narratif. Cependant, les décors dévoilés sur la toile laissent présager de nombreux flash-back en 1600, pendant la grande période de la chasse aux sorcières.

Les sorcières sont de retour ! – Crédit : Walt Disney Studio

Le décor est encore en pleine construction à Rhode Island. Les promesses sont alléchantes : de l’Histoire (avec un grand H donc) et un retour aux sources pour Winnie, Mary et Sarah. Protégez les enfants : les sorcières sont de sortie et elles comptent bien prendre leur revanche !

Hocus Pocus 2 prépare son tournage

Au programme : des maisons typiquement coloniales. On est plongé dans le Salem ancien. Retour sur la grande époque des croyances occultes, dans laquelle il ne fait pas bon être une sorcière. L’un des décors est une réplique exacte de la célèbre Witch House, aujourd’hui devenue un musée. Cette maison appartenait à un certain Corwin, responsable de la mise à mort de nombreuses enchanteresses en 1692. Logiquement, on devrait donc assister à quelques scènes présentant les soeurs Sanderson avant leur exécution.

Premier aperçu du décor – Crédit : Instagram / @Lunamoongothic

Outre Midler, Parker et Najimi, le casting reste encore un mystère. On ne sait pas si Vinessa Shaw et ses comparses du film original feront une incursion dans ce nouveau projet. Les attentes sont nombreuses et les fans espèrent un retour en fanfare, dopé aux effets spéciaux et à l’humour corrosif. Le résultat devrait arriver directement sur Disney + à l’aube 2023. C’est tout ce que l’on peut affirmer pour le moment.

Échec à sa sortie en salles dans les années 90, Hocus Pocus est devenu un film iconique au fil des années. C’est désormais un grand classique, idéal à regarder en ce mois de la fête des morts !

Source : Screenrant