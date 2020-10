Halloween : les 20 meilleurs films pour passer une horrible soirée

Lors d’Halloween, on n’ est pas obligé de se déguiser, pas non plus contraint de le fêter, mais c’est une excellente occasion de se faire un bon film d’horreur. En la matière, le pire côtoie le meilleur et au final, les très bons films d’épouvante ou de suspens ne sont pas légion. Pour cette soirée d’Halloween, la rédaction de Tom’s Guide vous propose une sélection des 20 films, troublants, marrants voire carrément flippants, bref… parfaits pour cette soirée.

Zombieland (2009)

Réalisateur : Ruben Fleischer

: Ruben Fleischer Acteurs : Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Emma Stone, Abigail Breslin

: Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Emma Stone, Abigail Breslin Où voir Zombieland ? Le film est disponible sur OCS.

Le film est disponible sur OCS. Pourquoi le regarder à Halloween : Le scénario de Zombieland n’a rien de très original, puisqu’un virus mutant a encore contaminé les humains, les transformants en zombies. La pandémie force le jeune Colombus à l’exile, et il fera la rencontre sur son chemin de Tallahassee, un homme à l’opposé de sa carrure et de ses ambitions. S’en suit alors un roadmovie pour lequel le réalisateur, Ruben Fleischer, privilégie l’humour à l’épouvante, dans un contexte qui reste toutefois oppressant. Pour ceux qui ont horreur de se faire peur un soir Halloween dans leur canapé, Zombieland saura sans problème les réconcilier avec le genre du film de zombie.

The Thing (1982)

Réalisateur : John Carpenter

: John Carpenter Acteurs : Kurt Russell, Wilford Brimley, Keith David, David Clennon

: Kurt Russell, Wilford Brimley, Keith David, David Clennon Pourquoi le regarder à Halloween : Il est bien difficile de trouver plus anxiogène que l’intrigue de The Thing. Une station de recherche perdue au milieu de l’Antarctique, coupée du reste du monde, se fait infiltrer par une forme de vie extraterrestre capable de prendre l’apparence de n’importe quel être vivant, après l’avoir tué. R.J. MacReady, incarné par Kurt Russel, tenter d’enquêter sur le montre, mais la psychose s’installe rapidement entre les différents membres de la station rendant d’autant plus difficile sa quête. Il s’agit de l’adaptation la plus fidèle du livre « La bête d’un autre monde » de John Campbell, qui a su acquérir le statut de film culte. Un véritable immanquable, qui ne souffre pas de son âge et qui réserve de beaux sursauts à qui osera le regarder fenêtre fermée et lumières éteintes.

28 jours plus tard (2002)

Réalisateur : Danny Boyle

: Danny Boyle Acteurs : Cillian Murphy, Naomie Harris, Brendan Gleeson, Christopher Eccleston

: Cillian Murphy, Naomie Harris, Brendan Gleeson, Christopher Eccleston Où voir 28 jours plus tard ? Le film est disponible sur Amazon Prime Video.

Le film est disponible sur Amazon Prime Video. Pourquoi le regarder à Halloween : Dans 28 jours plus tard, il n’est pas vraiment question de zombie, mais plutôt d’infecté. Rapides et puissants, ils sont d’autant plus impressionnants que la propagation du virus, libéré par erreur après des expérimentations d’un dérivé de la rage sur des singes, est rapide. Face à eux, l’instinct de survie sera le seul avantage de Jim, un rare rescapé qui se réveille d’un coma 28 jours après le début de l’infection. L’espoir est difficile à trouver, tant bien que les nerfs du spectateur sont mis à rude épreuve tout à long de l’intrigue. Et l’actualité récente, avec la progression du virus Ebola sur la planète, saura en plus faire naitre une légère paranoïa tant que la pandémie ne sera pas endiguée…

Shaun of the Dead (2004)

Réalisateur : Edgar Wright

: Edgar Wright Acteurs : Simon Pegg, Nick Frost, Kate Ashfield, Lucy Davis

: Simon Pegg, Nick Frost, Kate Ashfield, Lucy Davis Où voir Shaun of the dead ? Le film est disponible sur Amazon Prime Video.

Le film est disponible sur Amazon Prime Video. Pourquoi le regarder à Halloween : Pourquoi est-ce que le film du soir d’Halloween devrait nécessairement faire peur ? Si vous aimez les zombies, mais pas les sursauts, Shaun of the Dead est fait pour vous : vous n’auriez jamais imaginé qu’un film d’horreur puisse être aussi drôle. Dans une banlieue de Londres, Shaun et Ed, deux amis et colocataires, se retrouvent pris au milieu d’une infection de zombies. Leur maladresse sera une force pour les aider à évoluer dans ce milieu hostile, afin de sauver la petite amie de Shaun et survivre face à l’invasion de morts-vivants.

La Cabane dans les Bois (2012)

Réalisateur : Drew Goddard

: Drew Goddard Acteurs : Kristen Connolly, Chris Hemsworth, Bradley Whitford, Sigourney Weaver

: Kristen Connolly, Chris Hemsworth, Bradley Whitford, Sigourney Weaver Pourquoi le regarder à Halloween : Produit par Joss Whedon, le papa de Buffy et des Avengers, La Cabane dans les Bois est un excellent film qui déconstruit méthodiquement le film d’horreur et le slasher. Si l’histoire paraître très classique au premier abord, avec un groupe d’adolescents qui partent en week-end dans la forêt, il devient de plus en plus surprenant, tout en continuant à donner la chair de poule.

Bad Taste (1987)

Réalisateur : Peter Jackson

: Peter Jackson Acteurs : Peter Jackson, Terry Potter, Pete O’Herne

: Peter Jackson, Terry Potter, Pete O’Herne Pourquoi le regarder à Halloween : Avant d’être connu du grand public pour son adaptation du Seigneur des Anneaux, Peter Jackson était un cinéaste de films d’horreur fauchés et déjantés. Avec Bad Taste en 1987, il signe un film d’horreur franchement comique dans lequel un groupe d’extraterrestre envahit la Nouvelle-Zélande afin de vendre la viande humaine dans une chaine de fast-food galactique. Un film franchement déconnant, idéal pour se détendre entre amis après un film effrayant.

Silent Hill (2006)

Réalisateur : Christophe Gans

: Christophe Gans Acteurs : Radha Mitchell, Sean Bean, Laurie Holden, Jodelle Ferland

: Radha Mitchell, Sean Bean, Laurie Holden, Jodelle Ferland Pourquoi le regarder à Halloween : Même si Resident Evil a été adapté au cinéma dès 2002, l’adaptation du jeu vidéo Silent Hill est l’une des plus réussies de ses dernières années. Le réalisateur français Christophe Gans a réussi à reproduire l’ambiance malsaine et l’épouvante psychologique qui a fait le succès du survival horror d’origine. Les effets visuels sont toujours aussi réussis et les frissons sont garantis. Particularité du film, même s’il appartient indéniablement au genre des films d’horreur, il fonctionne surtout pour son aspect malsain et non pas sur les sursauts. Silent Hill est idéal pour une soirée Halloween entrecoupée d’une partie ou deux de jeux vidéo.

Alien le Huitième Passager (1979)

Réalisateur : Ridley Scott

: Ridley Scott Acteurs : Sigourney Weaver, Tom Skerritt, Veronica Cartwright, Ian Holm, John Hurt

: Sigourney Weaver, Tom Skerritt, Veronica Cartwright, Ian Holm, John Hurt Pourquoi le regarder à Halloween : Si Star Wars a fait beaucoup pour la science-fiction moderne, l’héritage d’Alien est quant à lui double. Le film a permis de créer un genre à part entière : le space-slasher. Le film se déroule en effet en totalité dans l’espace et reprend tous les codes du slasher classique. Alors que des humains sont envoyés en mission dans l’espace, ils vont embarquer malgré eux un extraterrestre vicieux, un prédateur ultime : le xénomorphe. De fait, Alien peut être l’occasion d’initier vos amis fans de science-fiction aux films d’horreur, ou l’inverse.

[REC] (2007)

Réalisateur : Paco Plaza & Jaume Balagueró

: Paco Plaza & Jaume Balagueró Acteurs : Manuela Velasco, Javier Botet, Pablo Rosso

: Manuela Velasco, Javier Botet, Pablo Rosso Pourquoi le regarder à Halloween : Lors de sa sortie en 2007, REC était un film espagnol à tout petit budget, filmé en shaky cam (en vogue à l’époque), et qui a eu pour intérêt de se démarquer dans le genre du film de zombie. En effet, outre le fait qu’il s’agit d’un huis clos dans la cage d’escalier d’un immeuble, ce qui rend l’atmosphère palpable, les créatures du film en sont d’autant plus effrayantes et nombreuses. Le rollercoaster du film de zombies.

Le projet Blair Witch (1999)

Réalisateur : Daniel Myrick & Eduardo Sánchez

: Daniel Myrick & Eduardo Sánchez Acteurs : Heather Donahue, Joshua Leonard, Michael C. Williams

: Heather Donahue, Joshua Leonard, Michael C. Williams Pourquoi le regarder à Halloween : Parce que c’est la période idéale pour découvrir ou redécouvrir un tel film. Beaucoup de spectateurs ont été déçus du Projet Blair Witch lors de sa sortie en salles, et on ne peut pas leur en vouloir : il s’agit d’un film d’ambiance, dont le charme n’agit que lorsqu’on le voit dans de bonnes conditions. Les conditions idéales ? Un nombre très réduit de personnes, d’une traite, en pleine nuit et toutes lumières éteintes. Frissons garantis…

Ring (1998)

Réalisateur : Hideo Nakata

: Hideo Nakata Acteurs : Nagano Matshushima, Miki Nakatani, Hiroyuki Sanada

: Nagano Matshushima, Miki Nakatani, Hiroyuki Sanada Pourquoi le regarder à Halloween : S’il a un style généralement très différent des codes classiques américains, le cinéma japonais a en revanche une certaine maîtrise du genre de l’horreur, et Ring en est un digne représentant, qui entre même dans un genre spécial sur l’archipel appelé Yurei Eiga, ou « films de fantômes ». Il arrive à être terrifiant avec des effets très simples, et raconte une histoire glaçante. Preuve de son succès et de sa qualité, il sera adapté quelques années plus tard dans un remake, de moins bonne qualité mais plus formaté pour le marché américain.

Planète Terreur (2007)

Réalisateur : Robert Rodriguez

: Robert Rodriguez Acteurs : Rose McGowan, Freddy Rodriguez, Josh Brolin

: Rose McGowan, Freddy Rodriguez, Josh Brolin Pourquoi le regarder à Halloween : Parce qu’après s’être fait bien peur, un film comme Planète Terreur permet de détendre l’atmosphère sans pour autant couper avec la tradition. On est en effet bien en présence d’un film de zombies, qui reprend donc tous les codes classiques du genre, mais qui se prend moins au sérieux que le film d’horreur classique. On y trouve bien plus d’action, et surtout un humour très décalé qui flirte avec la série Z.

Scream (1996)

Réalisateur : Wes Craven

: Wes Craven Acteurs : Neve Campbell, David Arquette, Courteney Cox, Drew Barrymore

: Neve Campbell, David Arquette, Courteney Cox, Drew Barrymore Pourquoi le regarder à Halloween : que vous soyez seul ou à plusieurs le soir d’Halloween, il faut absolument voir Scream. Le film a relancé le genre du slasher movie dans les années 90 et beaucoup d’autres œuvres cinématographiques lui ont emboîté le pas (Souviens-toi l’été dernier, Urban Legends, etc.). Mais Scream, c’est surtout ce tueur en série et son masque iconique, qui n’a de cesse de harceler Sidney et d’assassiner son entourage. Pour la petite histoire, le film a nécessité 200 litres de (faux) sang et le meurtrier de Scream s’inspire d’un véritable tueur en série, coupable de 8 meurtres et exécuté en 2006. Et si vous avez le temps, n’hésitez pas à jeter un œil aux trois autres volets de la saga, qui réservent tous de leur lot de révélations et de scènes-chocs. Si avec tout ça vous arrivez encore à dormir la nuit d’Halloween…

The Vast of Night (2019)

Crédit : Amazon Prime Video

Réalisateur : Andrew Patterson

: Andrew Patterson Acteurs : Sierra McCormick, Jake Horowitz, Bruce Davis…

: Sierra McCormick, Jake Horowitz, Bruce Davis… Où voir The Vast of Night ? Le film est disponible sur Amazon Prime Video.

Le film est disponible sur Amazon Prime Video. Pourquoi le regarder à Halloween : The Vast of Night, c’est sans doute l’une des plus belles trouvailles horrifiques de ces dernières années. Un vrai film de cinéma, hommage à l’esprit Spielberg, dans lequel l’atmosphère s’installe doucement, par la suggestion, les mots… Un récit qui se suit avec attention dans une Amérique ségrégationniste et ses conséquences. Un véritable plaisir qu’il serait dommage de bouder pour Halloween : attention, chef d’œuvre !

The Babysitter (2018)

Crédit : Netflix

Réalisateur : McG

: McG Acteurs : Bella Thorne, Samara Weaving, Judah Lewis…

: Bella Thorne, Samara Weaving, Judah Lewis… Où voir The Babysitter ? Le film est disponible sur Netflix.

Le film est disponible sur Netflix. Pourquoi le regarder à Halloween : Babysitter est l’un des petits bijoux de Netflix. Mêlant comédie et horreur, McG livre un film bourré de références, à l’action effrénée et une galerie de personnages attachants. Se suit sans déplaisir, avec son petit lot de scènes gores, et une Sarama Weaving toujours aussi géniale dans le registre. Sa suite, Babysitter: Killerqueen, est également disponible, avec le même casting et une suite directe (bien que moins réussie). McG souhaite livrer une trilogie à Babysitter.

#Alive (2020)

Crédit : Netflix

Réalisateur : Il Cho

: Il Cho Acteurs : Park Shin-hye et Yoo Ah In

: Park Shin-hye et Yoo Ah In Où voir #Alive ? Le film est disponible sur Netflix.

Le film est disponible sur Netflix. Pourquoi le regarder à Halloween : #Alive, l’une des dernières distributions horrifiques de Netflix, se suit sans déplaisir. Un film de zombies coréen, emboîtant le pas au Dernier train pour Busan, misant également sur le huis clos. Un jeune adolescent se retrouve enfermé chez lui, alors que le monde sombre dans le chaos, nouant un lien fort avec sa voisine d’immeuble. L’un des divertissements incontournables pour Halloween, avec de jolies scènes gores.

Martyrs (2008)

Réalisateur : Pascal Laugier

: Pascal Laugier Acteurs : Mylène Jampanoi et Morjana Alaoui

: Mylène Jampanoi et Morjana Alaoui Pourquoi le regarder à Halloween: Moins qu’un film d’horreur, Martyrs fait plutôt partie des films que l’on caractériserait de torture porn, à l’image d’un Saw ou des opus de Hostel. Contrairement à un film d’horreur, Martyrs ne fait pas peur. Non, il se laisse même regarder comme un thriller lambda durant ses 20 premières minutes. Après, on aura difficilement vu moins soutenable, si ce n’est Salo ou les 120 jours de Sodome. Si le Marquis de Sade n’a jamais réussi à achever son œuvre, sans doute à cause de ce qu’il ne pouvait « montrer ce qui excède l’imagination », Martyrs parvient à déranger au-delà, psychologiquement et visuellement, montrant l’impuissance et la souffrance comme jamais.

Shining (1980)

Réalisateur : Stanley Kubrick

: Stanley Kubrick Acteurs : Jack Nicholson, Shelley Duvall et Danny Lloyd

: Jack Nicholson, Shelley Duvall et Danny Lloyd Où voir Shining ? Le film est disponible sur Netflix.

Le film est disponible sur Netflix. Pourquoi le regarder à Halloween : Shining est un monument du cinéma. Avec lui, on découvre l’horreur en plein jour. Plongé dans l’obscurité, vous ne pourrez même pas vous réfugier dans la luminosité que reflète la neige autour de l’Overlook, hôtel où se déroule l’intrigue à huit clos. Adaptation du roman éponyme de Stephen King, le film de Kubrick se défait de toute une partie de l’histoire originale pour s’attarder sur l’ambiance et une action lente et pesante. La scène du tricycle en est un très bon exemple. Oppressant, Shining est sans nul doute l’un des meilleurs films d’horreur, servi par Jack Nicholson qui rend un personnage barbare, malsain et dérangé dans un jeu d’acteur à couper le souffle.

The Perfection (2018)

Crédit : Netflix

Réalisateur : Richard Shepard

: Richard Shepard Acteurs : Allison Williams, Logan Browning et Steven Weber

: Allison Williams, Logan Browning et Steven Weber Où voir The Perfection ? Le film est disponible sur Netflix.

Le film est disponible sur Netflix. Pourquoi le regarder à Halloween : Après Get Out, Allison Williams fracasse de nouveau l’écran dans un film d’horreur éprouvant. L’histoire d’une rivalité entre deux musiciennes qui va prendre un virage inattendu, The Perfection multipliant les révélations et autres jolies trouvailles scénaristiques. Une violence inouïe et sans aucun doute l’une des productions les plus fortes sur Netflix.

Les Gremlins (1984)