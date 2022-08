Disney+ prépare une série King Kong en live action

Pour la première fois depuis 1933, le célèbre gorille géant va enfin avoir droit à sa propre série en live action. Disney+ prépare effectivement une série King Kong (le titre final n’a pas encore été confirmé) avec Atomic Monster, la société de production fondée par le réalisateur James Wan (Conjuring, Aquaman, Fast and Furious 7, etc.). La scénariste Stephany Folsom (Toy Story 4, Paper Girls) travaille aussi sur le projet.

King Kong (2005) – Crédit : Universal Pictures

Selon un nouveau rapport de Deadline, « King Kong est un drame d’action-aventure sérialisé qui fait entrer l’histoire classique des monstres dans l’ère moderne, avec un retour à Skull Island et l’aube d’un nouveau Kong ». Ce sera donc la première fois que les fans de King Kong retrouveront le gorille géant sur petit écran.

La série King Kong de Disney+ se basera sur le film original de Merian C. Cooper sorti en 1933

La série King Kong de Disney+ ne sera pas basée sur les récents films comme ceux de Legendary Pictures et de Warner Bros. avec Godzilla vs Kong, mais sur l’original film King Kong réalisé par Merian C. Cooper et sorti en 1933. Elle s’inspirera aussi des romans graphiques de Joe DeVito parus il y a plusieurs années.

Disney+ a donc prévu de rester le plus fidèle possible à l’univers original de King Kong. Bien entendu, nous n’avons pas encore de détails supplémentaires sur la série. Nous ne sommes pas non plus encore près de découvrir la bande-annonce de la série qui est toujours au début de son développement.

En plus de James Wan et Stephany Folsom, Michael Clear et Rob Hackett de la société Atomic Monster participent aussi à la production. On retrouve également Dannie Fest de World Builder Entertainment et la filiale Disney Branded Television sera responsable de produire la série King Kong. Il est encore bien trop tôt pour avoir une quelconque idée du casting de cette prochaine série. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois qu’une série King Kong en live action est en préparation. Il y a 5 ans, MarVista Entertainment et IM Global Television travaillaient aussi sur une série King Kong en live action avec une équipe différente, mais le projet n’avait finalement pas abouti.

Outre la série Disney+ en cours de développement, les fans retrouveront le gorille géant dans la suite de Godzilla vs Kong qui n’a pas encore de titre officiel et qui est attendue pour 2024.

Source : CBR