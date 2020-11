Godzilla vs King Kong : le film pourrait directement sortir en streaming

Des discussions sont actuellement en cours pour que Godzilla vs King Kong sorte directement en streaming à cause de la crise sanitaire.

La crise sanitaire aura eu raison de l’industrie cinématographique. Selon les dernières informations , Godzilla vs King Kong pourrait privilégier une sortie en streaming. Comme de nombreux films en cours de production, ce dernier aura été chamboulé par des plannings sans cesse modifiés. Le film devait normalement se dévoiler sur grand écran en Mai 2021. Convoité par Netflix, Warner Media vient de bloquer l’offre de son concurrent. La firme souhaite offrir le film sur HBO Max.

Godzilla vs King Kong : une sortie en streaming ? – Crédit : Legendary

Mais le porte parole de la Warner vient de renverser la tendance. Ce dernier affirme haut et fort que le film sortira sur grand écran comme prévu. Dès lors, quel avenir semble envisageable pour cette production tant attendu ?

Le film se dispute les faveurs du streaming

Rien n’exclut à ce jour une sortie en streaming. Le cas de Wonder Woman 1984 pourrait servir d’exemple. En effet, le film sortira simultanément en salles et sur HBO Max le jour de Noël. Mais les différents organes de production de Godzilla vs King Kong restent pour le moment muets sur le sujet. Legendary Pictures a financé plus de 75% du film tandis que Warner a assumé les 25% restants. Mais Warner détient les droits sur la sortie du film et ses conditions. Et chacune de ces firmes disposent déjà de ses propres accords avec les différents géants du streaming.

Legendary travaille déjà activement avec Netflix. La plateforme a déjà acquis les droits de diffusion de Enola Holmes. Fait amusant : Millie Bobby Brown, interprète du personnage éponyme, prête ses traits à Madison Russel dans Godzilla vs King Kong. Elle était déjà à l’affiche de Godzilla : Le Roi des Monstres.

Il reste cependant logique que Warner veuille privilégier une sortie sur HBO Max. Il s’agit de son propre service de streaming. Et la firme a donc toutes les raisons d’être frileuse pour céder à une offre de la concurrence. Les présidents de la Warner seraient donc en train de négocier une double sortie en salles et sur un service de streaming. La raison est bien simple. La Chine ne dispose pas d’accès aux différentes plateformes ! Et ce pays pourrait largement faire la différence en terme d’audience.

Cette dernière piste semble actuellement la plus probable. Car le film est très attendu. C’est la première fois qu’un long métrage mettra en scène le choc de ces deux titans. Le casting compte dans ses rangs Kyle Chandler, Rebecca Hall ou encore Jessica Henwick. Les fans devront encore s’armer de patience pour découvrir le résultat !

