Shōgun : la série Disney+ à succès aura-t-elle droit à une saison 2 ?

Une saison 2 pour Shōgun ? © Disney

Shōgun, la série historique de Disney+ inspirée du roman de James Clavell, a connu un succès fulgurant dès sa sortie en février 2024. En quelques semaines, elle est devenue la série fiction la plus regardée au monde, avec des critiques dithyrambiques et des audiences record. Mais quelle est la suite pour cette pépite télévisuelle ? Une saison 2 est-elle envisageable ?

Shōgun, un succès critique et commercial

En seulement trois épisodes, Shōgun a captivé le public et la critique. La série a cumulé 9 millions de visionnages sur Hulu et Disney+, surpassant des mastodontes comme The Bear. Sur Rotten Tomatoes, elle affiche un score parfait de 100 %, tandis que AlloCiné lui décerne une note moyenne de 4,2 étoiles.

Ce succès s’explique par plusieurs facteurs : une intrigue captivante, une réalisation soignée, des décors somptueux et des costumes authentiques. Shōgun nous plonge dans le Japon féodal du XVIIe siècle, avec ses intrigues politiques, ses combats de samouraïs et ses codes d’honneur.

Les showrunners Rachel Kondo et Justin Marks ont fait le choix de rester fidèles au roman de James Clavell. La série retrace ainsi le parcours de John Blackthorne, un pilote anglais naufragé au Japon qui va s’intégrer à la société japonaise et gravir les échelons du pouvoir.

Alors, quid d’une saison 2 ?

La fin de la première saison correspond à la fin du roman original. Les showrunners ont d’ailleurs exprimé leur souhait de ne pas trahir l’œuvre de James Clavell en inventant une suite artificielle. Autrement dit, pour l’instant, aucune saison 2 de Shōgun n’est prévue.

Mais Disney pourrait ne pas vouloir se séparer si vite de sa poule aux œufs d’or. Deux options s’offrent alors à la plateforme :

Une histoire originale : Disney pourrait commander une suite inédite à de nouveaux showrunners, en s’inspirant de l’univers du roman ou en créant une nouvelle intrigue.

: Disney pourrait commander une suite inédite à de nouveaux showrunners, en s’inspirant de l’univers du roman ou en créant une nouvelle intrigue. Une série anthologique : Shōgun pourrait devenir une série anthologique à la manière de True Detective. Chaque saison adapterait un roman différent du cycle littéraire “Asian Saga” de James Clavell, qui explore l’histoire de l’Asie à travers différents pays et époques.

Quelle que soit la décision de Disney, une chose est sûre : Shōgun a déjà marqué le paysage audiovisuel. En attendant, les fans peuvent savourer chaque nouvel épisode de Shōgun, disponible chaque mardi sur Disney+.