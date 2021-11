Disney prévoit un budget de 30 milliards de dollars pour ses contenus en 2022

La pandémie mondiale ne freine en rien les ambitions de Disney. En effet, pour l’année à venir, la firme aux grandes oreilles voit les choses en grand. Dans un rapport officiel, la compagnie annonce un budget astronomique de 30 billions de dollars pour ses projets à venir. Cela englobe films, séries et contenus exclusifs pour la plateforme Disney+. Cela permettra de donner naissance à pas moins de 50 projets d’unitaires et le développement de 100 séries. Et évidemment, il y en aura pour tous les goûts.

Dessins animés, live-action, productions exclusives : Disney compte bien affirmer sa suprématie pour la nouvelle année. Seul le calendrier officiel n’a pas encore été confirmé et détaillé.

2022 : une année prolifique pour Disney

Parmi les 100 séries en développement, tous les genres seront abordés. Sont ainsi prévus :30 comédies, 25 drames, 15 documentaires en plusieurs parties. Les franchises Marvel occuperont également une place de choix. Si le public vient tout juste de découvrir Hawkeye, de nombreux autres projets sont d’ores et déjà annoncés. On attend ainsi l’arrivée de Mrs Marvel, She-Hulk et Secret Invasion. Autre série très attendue : The Book of Boba Feet, liée à la saga Star Wars.

Côté longs métrages, Disney ne proposera pas uniquement des contenus à destination du jeune public. Il y aura évidemment la nouvelle sensation Pixar Turning Red mais aussi Avatar 2 et une nouvelle version de Mort sur Le Nil, via la filiale 20th Century Fox. De nombreux projets sont actuellement en développement, à l’instar des live-action Hercule et La Petite Sirène.

La bonne santé financière de Disney semble donc augurer de belles surprises pour l’année à venir. Mais de nombreuses exclusivités devraient encore être annoncées dans les prochains mois ! Un conseil : restez à l’affût.

