Disney+ novembre 2021 : tous les nouveaux films, séries et documentaires

Comme tous les mois, Disney+ dévoile le catalogue de ses nouveautés. Et en novembre 2021, le géant du streaming se montre toujours plus généreux. Parmi les nouveautés, on trouve la suite de Maman, j’ai raté l’avion (un trailer a été publié) mais surtout deux productions Marvel. D’un côté, Hawkeye, prolongement du Marvel Cinematic Universe sur petit écran. De l’autre, Hit Monkey, plutôt destiné aux grands. Retour sur les films, séries et documentaires de novembre 2021.

A ne pas manquer en novembre 2021 sur Disney+

Hawkeye, la nouvelle série de la phase 4 du MCU (24 novembre)

On ne présente plus Hawkeye, l’un des Avengers présent dans l’univers depuis près de dix ans. Le personnage a enfin droit à sa propre série sur Disney+ avec une ambiance de Noël. L’occasion d’en savoir plus sur le meilleur ami de Natasha Romanoff, alias Black Widow. La série va introduire une nouvelle héroïne, Kate Bishop.

Hit Monkey, le personnage Marvel à réserver aux plus grands… (17 novembre)

Autre cadeau pour les fans de Marvel : l’adaptation du comics Hit Monkey. Une série à réserver aux adultes au synopsis plutôt… singulier ! L’histoire suit un singe expert en arts martiaux s’entraînant avec le fantôme d’un assassin américain dans les bas-fonds de Tokyo. L’animal souhaite se venger d’une organisation criminelle.

Le retour de Maman, j’ai raté l’avion mais nouvelle génération (12 novembre)

Maman, j’ai raté l’avion ! (ça recommence), c’est une suite nouvelle génération aux films cultes de Chris Columbus. Le principe reste le même : un gamin plus malin que la moyenne repousse des cambrioleurs pour protéger sa maison à Noël. Une version moderne d’une franchise appréciée par des millions de spectateurs, parfaite pour les fêtes de fin d’année !

Les Beatles dans l’intimité d’une session d’enregistrement avec The Beatles : Get Back (27 novembre)

Les fans des Beatles vont se régaler avec le documentaire The Beatles : Get Back. Une série composée de trois épisodes de 2 heures concoctée par Peter Jackson, réalisateur de la saga Le Seigneur des Anneaux. On découvre des moments intimes du groupe comme les sessions d’enregistrement.

Dopesick ou un regard aiguisé sur l’épidémie de drogue aux USA (12 novembre)

Dopesick s’intéresse à l’addiction aux opiacés qui frappe les USA, série de 8 épisodes menée par Michael Keaton (Batman). L’intrigue parle d’une entreprise ayant déclenché une épidémie de drogue immense à elle seule. L’occasion de découvrir les réunions secrètes de l’industrie pharmaceutique et du Drug Enforcement Administration.

Disney+ Star : le calendrier des sorties de novembre 2021

Mercredi 3 novembre :

The Premise > Série d’anthologie audacieusement ambitieuse de B.J. Novak qui utilise la comédie pour aborder les plus grands enjeux de notre ère contemporaine.

Bless the Harts (saisons 1 et 2) > Un groupe d’Américains du sud des États-Unis se battent pour enfin avoir un meilleur train de vie. Mais, ils ne réalisent pas qu’ils sont déjà riches de leur famille, en amis et en éclats de rire.

The Cleveland Show (saisons 1 à 4) > Cleveland Brown, le docile voisin de Peter Griffin, déménage pour Stoolbend lorsque Donna, un amour de jeunesse, est prête à lui donner sa chance. Sur place l’attendent quelques surprises…

Romance > C’est l’histoire d’une femme mystérieuse, belle à en mourir. Une femme en danger. Une femme qui refuse d’aimer et d’être aimée. D’un homme qui voyage, de Paris à Biarritz et se retrouve par amour projeté au cœur de l’été 1960.

Candice Renoir (saisons 1 à 8) > Elle a quatre enfants, elle n’a pas bossé depuis dix ans, elle est commandant en chef d’un groupe crim’. Et, en plus, elle est blonde ! C’est une blague ? Non, c’est Candice Renoir.

neXt > Pionnier de la Silicon Valley qui a fait fortune dans les nouvelles technologies, Paul LeBlanc découvre que l’une de ses créations, une puissante intelligence artificielle baptisée neXt, pourrait bien causer la fin de l’humanité. Redoutant une crise mondiale, LeBlanc s’associe à l’agent Shea Salazar et son équipe d’experts en cybercriminalité. Ils pourraient bien être les seuls à pouvoir empêcher une catastrophe d’envergure planétaire. De la gestion du lancement de missiles à l’exploitation de notre immense base de données digitale, sauront-ils contenir l’émergence de cette intelligence artificielle malhonnête et malfaisante, capable de s’améliorer sans cesse et de monter les gens les uns contre les autres pour pouvoir éliminer les potentielles menaces pour sa survie ?

Vendredi 5 novembre :

Idiocracy > Joe Bowers, l’Américain moyen par excellence, est choisi par le Pentagone comme cobaye d’un programme d’hibernation. Se réveillant 500 ans plus tard, il découvre une société si absurde qu’il s’impose comme l’être le plus intelligent…

Les petits braqueurs > Maddy s’est vue transmettre par son père sa passion pour l’escalade. Déterminée à trouver l’argent nécessaire pour une opération délicate dont son père a besoin, elle fait appel à deux amis afin d’organiser un braquage…

Où le cœur nous mène > Novalee, adolescente de 17 ans, est abandonnée par son fiancé sur le parking d’un supermarché alors qu’elle est enceinte. Elle décide de vivre clandestinement dans le magasin jusqu’à la naissance du bébé. Accueillie par des villageois, elle découvre une vie dont elle n’aurait jamais osé rêver.

Dans la maison > Un garçon de 16 ans s’immisce dans la maison d’un élève de sa classe, et en fait le récit dans ses rédactions à son professeur de français. Mais cette intrusion va déclencher une série d’événements incontrôlables.

Mercredi 10 novembre :

The Gifted > Un couple, dont les enfants ont développé des pouvoirs mutants, est obligé de fuir lorsque le gouvernement menace de les enfermer. Ils rejoignent un réseau clandestin de mutants cachés dans des souterrains et doivent rester unis pour survivre face à l’adversité…

Vendredi 12 novembre :

Dopesick > Au coeur d’une petite ville de l’état de la Virginie, le portait de familles touchées par la crise des opiacés aux Etats-Unis. Les proches des toxicomanes se lancent dans une guerre auprès des lobbies pharmaceutiques. Les policiers et médecins luttent également au quotidien contre le fléau…

Mercredi 17 novembre :

Stumptown > Dex Parios, une vétérante de l’armée auto-destructrice, se reconvertit en détective privée dans sa ville natale de Portland. En tentant de résoudre les problèmes des autres, elle en oublie parfois de s’occuper d’elle et de ceux qui l’entourent..

La stagiaire (saisons 1 à 5) > A 50 ans, Constance Meyer décide de reprendre ses études pour devenir magistrat. Frédéric Filiponi, 35 ans, réputé pour être un juge psychorigide, hérite d’une stagiaire décomplexée et un peu trop enthousiaste ! Ce duo, que tout oppose, se retrouve à instruire une affaire de meurtre…

Mercredi 24 novembre :

Mr Inbetween (saisons et 2) > Bien occupé avec son business de collecte des dettes et le trafic de drogue et d’armes, Ray Shoesmith doit en plus jongler entre ses rôles d’ex-mari, de père, de petit ami et de meilleur ami.

Vendredi 26 novembre :

The Ringer > Steve Barker doit trouver de l’argent pour payer l’opération que doit subir Stavi, un collègue de travail. Son oncle Gary endetté jusqu’au cou lui propose de se faire passer pour un handicapé aux prochains jeux para-olympiques…

Sunshine > Une équipe d’astronautes est envoyée dans l’espace avec pour mission de savoir ce qu’il est advenu de leurs prédécesseurs partis en expédition pour « rallumer » le soleil en passe de s’éteindre.

Disney+ : le calendrier des sorties de novembre 2021

Mercredi 3 novembre :

Air Crash (saison 15 à 18) > Chaque catastrophe aérienne est scrutée par le monde entier, en premier lieu par les experts, qui doivent déterminer ce qui s’est passé. La seizième saison de « Air Crash Investigation » lève le voile sur les accidents d’avion les plus spectaculaires.

Raven (saison 4) > Raven est divorcée et maman de deux pré-ados qu’elle élève seule, avec l’aide de sa meilleure amie de toujours, Chelsea, elle aussi mère célibataire. Devenue styliste, Raven utilise son pouvoir de vision pour booster sa carrière dans la mode.

Vendredi 5 novembre :

Hysterical > Découvrez la vie de femmes humoristes avant-gardistes dans l’ère post-#MeToo.

Miraculous World : Shanghai, La légende de LadyDragon > Ce sont les vacances et tout va bien pour Marinette… jusqu’à ce qu’elle apprenne qu’Adrien a dû partir avec son père pour Shanghai, en Chine. Heureusement, c’est là qu’habite son Oncle Wang, dont l’anniversaire approche. Pour retrouver Adrien et découvrir ses origines, Marinette décide d’aller donner en mains propres son cadeau à Oncle Wang. Mais peu après son arrivée, Marinette perd toutes ses affaires, dont son sac, Tikki… et le Miraculous de la coccinelle qui lui permet de devenir Ladybug ! Pour les retrouver, elle va faire équipe avec Fei, ignorant que c’est celle qui a volé ses affaires !

Vendredi 12 novembre :

Olaf présente > Olaf, le plus célèbre des bonhommes de neige, effectue son grand retour à travers des courts métrages inédits dans lesquels il recrée – avec sa touche inimitable – les scènes inoubliables de grands classiques Disney.

Allegra > Première production originale créée en Amérique Latine pour Disney+, « Allegra » verra l’ensemble de ses épisodes proposé en intégralité dès sa mise en ligne sur la plateforme. Créée par Pampa Films et Gloriamundi Producciones, la série raconte l’histoire d’Allegra, une adolescente de 16 ans qui rêve d’intégrer la troupe de Eleven O’Clock, une comédie musicale qui tient particulièrement à cœur à Coco, sa grand-mère. L’actrice en herbe voue une admiration sans borne à cette légende du théâtre qu’est son aïeule. Cette dernière a pourtant eu des relations compliquées avec sa fille Caterina – sa propre mère – sans qu’Allegra ne sache jamais trop pourquoi. Lorsque l’adolescente découvre un jour un mystérieux bracelet, elle se retrouve propulsée en 1984, époque où sa mère avait le même âge qu’elle et qu’elle aussi faisait ses premiers pas dans Eleven O’Clock dans l’ombre de Coco, alors au sommet de sa carrière. Allegra se met alors en tête d’en savoir plus sur le passé de ses ainées…

Maman, j’ai raté l’avion ! (ça recommence) > Max Mercer est un petit garçon facétieux et plein de ressources qui a été laissé à la maison pendant que sa famille est en vacances au Japon pour les fêtes. Alors, lorsqu’un couple marié, qui tente de récupérer un précieux héritage, jette son dévolu sur la maison des Mercer, c’est Max qui va devoir protéger le domicile familial des intrus…et il fera tout ce qu’il peut pour les empêcher d’entrer ! Les péripéties épiques et hilarantes s’enchaînent et en dépit du chaos absolu généré par ses efforts, Max en vient à réaliser à quel point on est bien chez soi.

Le monde selon Jeff Goldblum > Jeff Goldblum décrypte des objets du quotidien et dévoile leurs secrets les plus enfouis.

Le Plusanniversary des Simpson > Un épisode spécial.

Cia Alberto > Court-métrage Pixar.

Marvel Studios’ 2021 Disney+ Day Special > Programme spécial sur Marvel Studios.

Under the Helmet : The Legacy of Boba Fett > Un documentaire sur Boba Fett de Star Wars.

Mercredi 17 novembre :

Marvel’s Hit-Monkey > Dans les bas-fonds de Tokyo, un singe doué en arts martiaux s’entraîne auprès du fantôme d’un assassin américain afin d’accomplir sa vengeance auprès d’une organisation criminelle.

Les chevaliers de Castelcorvo > Riccardo et Giulia, respectivement 11 et 13 ans, se retrouvent à déménager à Castelcorvo avec leur tante Margherita. Mais Castelcorvo n’est pas un lieu si paisible qu’il n’y paraît et rapidement les enfants comprennent qu’il est un lieu emprunt de magie.

Mercredi 24 novembre :

Hawkeye > L’ancien Avenger Clint Barton a une mission apparemment simple : retourner dans sa famille pour Noël. Possible ? Peut-être avec l’aide de Kate Bishop, une archère de 22 ans qui rêve de devenir une super-héroïne. Ils vont devoir faire équipe alors qu’une présence du passé de Barton menace de faire dérailler l’esprit festif.

The Chloe Show

Les Muppet Babies (saison 2) > Les Muppets version bébés.

Jeudi 25 novembre :

The Beatles : Get Back (épisode 1) > Conçue par le réalisateur renommé Peter Jackson, The Beatles : Get Back est une expérience cinématographique unique qui ramène le public au temps des sessions intimes d’enregistrement des Beatles, à un moment charnière de l’histoire de la musique.

Vendredi 26 novembre :

The Beatles : Get Back (épisode 2)

Samedi 27 novembre :

The Beatles : Get Back (épisode 3)