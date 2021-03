Disney+ va sortir au moins 100 nouveaux contenus originaux par an

Netlflix et Amazon Prime Video ont peut-être du souci à se faire. Disney+ vient de passer la barre des 100 millions d’abonnés, moins de deux ans après son lancement. Et la plateforme ne compte pas s’arrêter en si bon chemin.

Disney+ va proposer 100 contenus originaux par an. – Crédit : Disney+

Le PDG de la Walt Disney Company Bob Chapek a évoqué cette semaine son projet de développement ambitieux de la plateforme. Il a annoncé que Disney+ proposerait à compter de 2021 au moins 100 nouveaux titres par an. Cela inclue des films, séries et programmes de Disney Animation, Disney Live Action, Marvel, Star Wars, et National Geographic.

À son lancement, Disney+ n’avait pas le catalogue le plus attrayant du marché. Malgré la présence des grands classiques de la maison de Mickey et des titres Marvel et Star Wars, la plateforme manquait grandement de contenus originaux. Or, ses concurrents l’ont bien compris, ces nouveautés sont la clé du succès. Ces dernières années, Netflix a produit des séries originales devenues déjà cultes. On peut citer notamment Stranger Things ou encore Le Jeu de la Dame, véritable phénomène qui a fait des échecs le nouveau hobby à la mode.

Disney+ mise sur Star Wars, Marvel et sa nouvelle rubrique Star

Disney+ n’a pas dévoilé plus de détails sur les contenus originaux prévus pour cette année. On en connaît néanmoins une partie avec la longue liste de séries Star Wars annoncées en décembre dernier. Si les films se feront attendre jusqu’à 2023, la saga de George Lucas va envahir le petit écran avec de nombreux projets et spin-offs déjà en production.

La plateforme accueillera également toutes les séries Marvel. La première, WandaVision, a été un immense succès. Disney+ ne perd donc pas de temps et diffusera dès la semaine prochaine le deuxième show de la phase 4 du MCU Le Faucon et le Soldat d’hiver. Avec le rachat de la Fox, Disney a également récupéré les droits de nombreuses franchises telles que X-Men, les Quatre Fantastiques ou encore Avatar. De quoi développer une multitude de reboots et de blockbusters.

Enfin, Disney+ a lancé récemment Star, un répertoire de programmes et films destinés à un public adulte, qui aidera à séduire les abonnés moins friands de contenus familiaux. C’est d’ailleurs dans cette catégorie que seront classés les films et séries Marvel plus violentes. Mais cette diversification du catalogue a un prix. Depuis le 23 février, l’abonnement mensuel à Disney+ coûte désormais 8,99 euros.

Source : SCREEN RANT