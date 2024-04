Disney+ : bientôt des chaînes linéaires dédiées à Star Wars et Marvel ?

Disney+ songe sérieusement à lancer des chaînes linéaires pour inciter les utilisateurs à rester sur la plateforme. Elles diffuseraient du contenu en continu et se focaliseraient sur plusieurs thèmes à l’instar de Marvel et Star Wars.

Après avoir instauré la fin du partage de compte gratuit, Disney+ songe à différentes stratégies pour stimuler l’engagement. La plateforme de SVOD lorgne même du côté de la bonne vieille télévision linéaire pour trouver l’inspiration. Comme le révèle The Information, le service de Mickey veut lancer des chaînes en continu qui seraient dédiées à ses univers phares. Il s’agira d’un moyen de diffusion alternatif qui devrait contenter certains abonnés.

Lorsque vous utilisez une application de streaming comme Disney+, vous pouvez avoir du mal à choisir un programme. Il est en effet difficile de se décider, l’immensité du catalogue risquant parfois de vous décourager. Pour satisfaire les utilisateurs indécis, la plateforme pourrait ainsi proposer des chaînes linéaires qui diffuseraient du contenu sans s’arrêter.

Disney+ songe à lancer des chaînes en continu

Dès lors, il ne sera plus nécessaire de se creuser la tête pour trouver un contenu à regarder. Il suffira d’ouvrir ces chaînes et de prendre la diffusion en cours de route. Comme quand vous allumez la télévision en somme. Chaque chaîne serait consacrée à l’une des franchises phares de Disney à l’instar de Star Wars et Marvel.

Les films et séries dérivés de ces univers seront ainsi diffusés les uns après les autres. Outre ces deux stations thématiques, Disney+ pourrait également mettre sur pied d’autres chaînes dédiées à ses films d’animation classiques et aux Pixar. Comme sur la télévision linéaire, ces chaînes seraient agrémentées de publicités, même si vous êtes abonné.

On ne sait pas encore quand Disney prévoit d’ajouter ces nouveaux canaux de diffusion. L’objectif sera d’inciter les gens à passer plus de temps sur la plateforme. “La théorie est qu’avec plus d’options de visionnage, les abonnés resteront davantage”, soulignent nos confrères.

La concurrence lorgne également sur le modèle FAST (Free Ad-supported streaming Television). Après avoir testé une fonction Direct en France, Netflix songerait toujours à lancer des chaînes TV financées par la publicité.