Disney+ : 10 séries Marvel et Star Wars confirmées, abonnement à 8,99 €/mois et un catalogue pour adultes

Disney+ a annoncé plein de nouveautés pour la plateforme – Crédit : Disney

À l’occasion du Disney Investor Day 2020, la plateforme de SVoD préférée des familles a dévoilé de nombreuses nouveautés. Disney a effectivement présenté tout ce qui était prévu à court et long terme pour sa plateforme de streaming. Autant vous dire que les annonces étaient pour le moins inattendues. Disney+ va accueillir de nouvelles séries dans l’univers de Marvel et de Star Wars ainsi qu’un catalogue pour adultes accessible depuis la nouvelle section Star. Néanmoins, ce contenu supplémentaire a un coût et l’abonnement à Disney+ va donc augmenter.

Un total de 50 nouvelles séries et films Marvel, Star Wars, Disney et Pixar

D’ici les prochaines années, les utilisateurs peuvent s’attendre à voir arriver 10 séries Marvel et Star Wars. D’ailleurs, Marvel vient de confirmer quelques-unes de ces nouvelles séries : Ironheart, Armor Wars et Secret Invasion avec Nick Fury.

Coming soon to #DisneyPlus, Dominique Thorne is genius inventor Riri Williams in Ironheart, an Original Series about the creator of the most advanced suit of armor since Iron Man. pic.twitter.com/Y4FlkfkRzc — Marvel Entertainment (@Marvel) December 11, 2020

Du côté de Star Wars, plusieurs séries ont également été confirmées. Il y aura Lando sur le personnage Lando Calrissian ainsi que la série thriller The Acolyte. Ensuite, Ahsoka et Rangers of the New Republic se dérouleront dans la même timeline que The Mandalorian. D’ailleurs, Disney vient aussi de confirmer que le premier épisode de la saison 3 de The Mandalorian sera diffusé le 25 décembre 2021. Il ne faut aussi pas oublier la série Obi-Wan Kenobi et Andor qui est un spin-off de Rogue One.

Rangers of the New Republic, a new Original Series set within the timeline of @TheMandalorian, is coming to @DisneyPlus. pic.twitter.com/EMzFuiqdOs — Star Wars (@starwars) December 10, 2020

En plus des séries Marvel et Star Wars, Disney+ a confirmé l’arrivée de 15 séries Disney en live-action, animées ou produites par Pixar. La plateforme de streaming n’accueillera pas que des séries puisque 15 films Disney en live-action, animés ou produits par Pixar ont également été annoncés. Par contre, nous ne savons pas encore si les films sortiront aussi en salles ou uniquement sur Disney+.

L’abonnement passe à 8,99 €/mois à partir du 23 février 2021 pour l’arrivée de la section pour adultes

Disney a annoncé l’arrivée de la section Star qui est destinée aux adultes. Comme nous vous l’annoncions il y a quelques jours, Disney+ pourrait envisager d’absorber Hulu pour élargir son public et ne pas cibler que les enfants. C’est ce que vient de faire Disney+ avec la section Star qui est aussi surnommée le « Hulu à l’international ». En Europe, la section Star sera directement intégrée dans Disney+ à partir du 23 février 2021. Bien entendu, les utilisateurs pourront restreindre l’accès à cette nouvelle section avec un mot de passe.

Ce nouveau contenu supplémentaire est responsable de l’augmentation de l’abonnement à Disney+. Dès le 23 février 2021, l’abonnement passera à 8,99 €/mois au lieu de 6,99 €. De plus, Disney a précisé que les abonnés actuels conserveront l’abonnement à 6,99 €/mois jusqu’en août 2021.

Source : Tech Radar