Displace : cette TV 4K OLED se colle sur n’importe quelle surface et fonctionne sur batterie

C’est l’un des gadgets les plus étonnants présentés lors du CES 2023 : Displace TV, un téléviseur qui se fixe à n’importe quelle surface et qui fonctionne sans-fil, sur batterie. Seulement 100 unités ont été produites pour l’instant.

Displace TV © DR

Le CES est l’endroit où des gadgets et autres objets technologiques assez étonnants sont annoncés, à l’instar de la BMW i Vision Dee. Le hic, c’est que la plupart du temps, ils ne sont jamais mis en vente. Le téléviseur Displace TV s’inscrit dans ce camp, même si nous espérons qu’il sera mis en vente à un moment donné.

Displace : une TV OLED qui se fixe n’importe où

Fondamentalement, Displace TV est un téléviseur OLED de 55 pouces qui peut se fixer à n’importe quel mur ou fenêtre, en plus d’être entièrement sans fil. Il fonctionne même avec l’aide de batteries, remplaçables à chaud.

Il s’agit d’un téléviseur OLED 4K de 55 pouces qui utilise la « active-loop vacuum technology » pour se fixer quelque part. L’entreprise qui le développe a intégré des poignées dans le cadre pour faciliter son installation.

Le Displace dispose également de quatre batteries intégrées qui éliminent le besoin de brancher un cordon d’alimentation. Elles sont remplaçables à chaud afin que vous n’ayez pas à attendre que l’une se recharge avant de pouvoir à nouveau regarder votre téléviseur. La société n’a pas encore donné de détails sur la taille des batteries, ni sur leur temps de recharge.

Côté autonomie, Displace TV fonctionne pendant environ un mois avec six heures de télévision par jour. Comment est-ce possible ? La TV récupère un flux multimédia à partir d’une station fournie avec l’appareil. Ce n’est donc pas lui qui gère la plus grande partie du travail à faire.

Gardez à l’esprit qu’il s’agit d’un concept. Le tarif a été annoncé à 3 000 dollars et seulement 100 unités sont disponibles en précommande, qui commenceront à être expédiées en décembre. Espérons que ce soit l’un de ces gadgets du CES qui arrivera sur les étagères des magasins, même si rien n’est certain à ce jour.