BMW i Vision Dee : un concept-car génial qui peut changer de couleur en quelques secondes

BMW I Vision Dee © AFP / Patrick T. Fallon

Imaginez une voiture dont la carrosserie change de couleur, capable d’afficher jusqu’à 32 couleurs différentes en bandes ou en damier et pouvant même créer un avatar numérique du conducteur sur la vitre latérale. C’est ce que vient de dévoiler BMW avec la i Vision Dee, un concept-car étonnant.

i Vision Dee, une voiture au look futuriste

« Dee » signifie Digital Emotional Experience. Le concept-car de BMW vise à « créer un lien encore plus fort entre les gens et leurs voitures », selon Oliver Zipse, président du conseil d’administration de BMW. L’automobile est une berline de taille moyenne, une BMW classique infusée d’une gamme insensée d’innovations technologiques. Cette fois, les bavarois sont vraiment allés au-delà pour prévisualiser les futures conceptions et technologies qui pourraient bientôt arriver sur les marchés.

Le concept-car comporte des panneaux de carrosserie qui changeaient de couleur grâce à la technologie électrophorétique. L’équipe, dirigée par Stella Clarke, s’est inspirée de la technologie utilisée dans les liseuses électroniques et notamment E-Ink, qui avait fait ses débuts au CES 2022.

Selon BMW, la i Vision Dee comprend 240 segments E-Ink, chacun pouvant être contrôlé à un niveau individuel. Pour élaborer, une garniture de roue peut passer du jaune au violet et inversement lorsque le courant traverse le matériau. Ajoutez à cela la façon dont la voiture peut parler aux gens, tout en projetant simultanément une image de l’avatar du conducteur sur les vitres latérales. BMW aura en outre réussi le pari de transformer l’ensemble du pare-brise en un affichage tête haute, en réalité augmentée.

BMW estime que la BMW i Vision Dee est une fusion entre « le matériel et le logiciel ». C’est même « l’avenir des constructeurs automobiles », pour le groupe, qui aura présenté le véhicule lors de son discours d’ouverture au CES 2023. Voici la bande-annonce du concept-car, avec Arnold Schwarzenegger en tête d’affiche.