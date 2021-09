DJI Mavic 3 Pro : toutes ses caractéristiques fuitent avant sa sortie

Le le DJI Mavic 3 Pro va nous être proposé en deux versions. La version Standard et la version Ciné. Le modèle Standard devrait être mis en vente aux Etats-Unis pour 1599$ (soit environ 1360 euros) et la version Ciné autour de 2500$ (environ 2130 euros). Pour la version Ciné, les informations sont limitées, mais il devrait embarquer un SSD en interne et un câble très haute vitesse pour transférer rapidement les données.

Image du DJI Mavic 3 Pro tiré du manuel utilisateur – Source : DroneDJ.com

Option Fly More

Il sera également possible d’acheter un Fly More Combo pour bénéficier d’accessoires optionnels incluant des hélices supplémentaires, 3 batteries et un sac de transport adapté. Avec un poids de 920 grammes, il devrait atteindre une durée de vol maximale de 46 minutes. Bien plus que le Mavic 2 Pro que nous avions testé en 2018 et qui peinait à dépasser les 25 minutes d’autonomie.

Des prises de vues possibles en conditions extrêmes

Ces deux nouveaux modèles ne manqueront pas d’être équipés du système d’évitement d’obstacles ainsi que du mode de vol intelligent. Il semble d’ailleurs que la lentille de détection de mouvement ait été décentrée légèrement du nez de l’appareil, libérant potentiellement un champ de détection plus large. Il est question aussi d’un mode Hyperlapse, ActiveTrack, QuickShot, Panorama et Advance Pilot Assistance pour rendre possible la prise d’image dans des conditions difficiles.

Deux caméras intégrées

Pour prendre des vidéos de 5.2k et photos de 20MP, le DJI Mavic 3 Pro devrait être équipé de deux caméras :

– Un téléobjectif de 15 degrés d’ouverture, f4.4 d’ouverture avec une distance hyperfocale de 3 mètres.

– Une caméra grand-angle de 84 degrés d’ouverture, f2.8-f11 d’ouverture avec une distance hyperfocale de 1 mètre.

DJI Smart Controller V2.0

En même temps que le nouveau Mavic 3 Pro, DJI aurait prévu la version 2 de son Smart Controller. Il devrait maintenant être capable de se connecter au WIFI ou via LTE. Ce système Android devrait pouvoir être connecté par Bluetooth et disposer d’une autonomie de 3 heures. Il serait capable de transmettre en temps réel des vidéos HD jusqu’à 15 km de distance. L’écran quant à lui aurait une résolution de 1920 x 1080 pixels pour une luminosité de 1000 nit. Selon les bruits de couloir, le DJI Mavic Pro 3 devrait sortir avant janvier 2022.

Source : DroneDJ.com