Doctor Strange 2 : la Sorcière Rouge décapite le Baron Mordo dans une scène supprimée

Le réalisateur Sam Raimi a partagé une scène de Doctor Strange 2 dans laquelle la Sorcière Rouge décapite le Baron Mordo. Cette scène de Doctor Strange in the Multiverse of Madness a été coupée au montage du film.

Attention ! Cet article contient des spoilers sur Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Doctor Strange 2 a rencontré un succès phénoménal au box-office mondial à sa sortie le mois dernier. Il a récolté plus de 800 millions de dollars en à peine deux semaines en dépassant The Batman avec Robert Pattinson. Le film Marvel réalisé par Sam Raimi avec Benedict Cumberbatch de retour dans le rôle de Stephen Strange nous a plongés dans le multivers et ses innombrables réalités alternatives.

La Sorcière Rouge dans Doctor Strange 2 – Crédit : Marvel Entertainment

Dans le commentaire de film qui accompagne la sortie digitale de Doctor Strange 2, Sam Raimi et le scénariste Michael Waldron ont partagé des morts alternatives de certains personnages. Ils sont notamment revenus sur une scène supprimée au début du film dans laquelle la Sorcière Rouge interprétée par Elizabeth Olsen assassine brutalement le super-vilain Baron Mordo.

À lire aussi > Doctor Strange 2 : la scène de combat la plus étrange du film expliquée

En plus de décapiter le Baron Mordo, Wanda Maximoff a failli tuer la Guêpe dans une autre version de Doctor Strange 2

Sam Raimi a déclaré que : « Michael avait écrit une première scène avec Chiwetel [Ejiofor] où nous l’avons vu dans notre univers, 616, où il était le Mordo que nous connaissions de Doctor Strange 1 ». Dans cette scène, le Baron Mordo poursuivait la Sorcière Rouge pour récupérer ses pouvoirs. Il savait à quel point elle était terriblement dangereuse et corrompue par le Darkhold.

Malheureusement pour lui, le Baron Mordo n’était pas à la hauteur du combat. « Elle l’a tué et lui a coupé la tête. Elle l’a présentée à Strange dans une scène ultérieure », a précisé Sam Raimi. La Sorcière Rouge décapitait donc Mordo dès les premières minutes de Doctor Strange 2. Finalement, la production a décidé de se séparer de cette scène. Sam Raimi a expliqué pourquoi : « elle était super bien écrite, mais elle ralentissait trop le début et nous avons dû nous en séparer ».

À la place de la scène avec la Sorcière Rouge, nous avons eu la scène d’ouverture dans laquelle le Doctor Strange de la Terre-617 essaie de récupérer les pouvoirs d’America Chavez en la sacrifiant. Elle réussit à s’échapper et ce Docteur Strange meurt. D’ailleurs, Doctor Strange 2 et la série The Boys partagent par hasard le même caméo. Enfin, Michael Waldron a aussi révélé que Wanda Maximoff a failli tuer la Guêpe jouée par Evangeline Lilly plus tard dans le film. Ce personnage n’a finalement pas été inclus dans le film.

Source : ComicBook