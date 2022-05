Doctor Strange 2 dépasse 800 millions de dollars au box-office mondial

Doctor Strange 2 culmine au box-office mondial avec plus de 800 millions de dollars récoltés depuis sa sortie. Le nouveau film de Marvel a ainsi dépassé The Batman. C’est le deuxième film à avoir vendu le plus de tickets depuis la réouverture des cinémas après la pandémie.

Depuis sa sortie au cinéma le 4 mai 2022 en France et le 6 mai aux États-Unis, Doctor Strange 2 rencontre un succès phénoménal. Le nouveau film de Marvel réalisé par Sam Raimi avec Benedict Cumberbatch et Elizabeth Olsen est actuellement le 14e film du Marvel Cinematic Universe le plus rentable au monde.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness – Crédit : Marvel

En plus d’avoir collectionné les critiques élogieuses de la presse, Doctor Strange in the Multiverse of Madness a réussi à séduire les fans du MCU. Les aventures de Stephen Strange et sa rencontre avec les Illuminati dans le multivers ont battu des records. Voici le synopsis officiel du film si vous ne l’avez pas encore vu : « le Docteur Stephen Strange continue ses recherches sur la Pierre du Temps. Cependant, un vieil ami devenu ennemi tente de détruire tous les sorciers de la Terre, ce qui perturbe le plan de Strange ».

Doctor Strange 2 est devenu le meilleur lancement de l’année au box-office mondial

Doctor Strange in the Multiverse of Madness a déjà récolté 803 millions de dollars au box-office mondial. Le film a atteint cette somme après son troisième week-end. Celui-ci s’est clôturé avec 31 millions de dollars supplémentaires au box-office américain. 40 millions de dollars de plus ont été récoltés à l’international.

Ainsi, Doctor Strange 2 a réussi à dépasser The Batman qui était jusqu’à présent le meilleur lancement de l’année. D’ailleurs, la suite du film réalisé par Matt Reeves avec Robert Pattinson a déjà été confirmée par la Warner.

Les résultats de Doctor Strange 2 auraient probablement été encore plus impressionnants si le film avait été diffusé en Chine et en Russie. Quoi qu’il en soit, Doctor Strange in the Multiverse of Madness devrait atteindre 950 millions de dollars au total.

Enfin, depuis la réouverture des salles de cinéma après la pandémie de Covid-19, Doctor Strange 2 est le deuxième meilleur film à avoir vendu autant de tickets. Par coïncidence, le premier est aussi un film de Marvel. Il s’agit effectivement de Spider-Man : No Way Home qui a généré environ 1,89 milliard de dollars de recettes.

