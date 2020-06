Doctor Strange : quel livre lit Stan Lee lors de son caméo dans le film de 2016 ?

Les apparitions du grand Stan Lee dans les films du MCU sont toutes mémorables, et ont bien souvent une signification. Dans le film Docteur Strange, sorti en 2016, le papa de Marvel est aperçu assis dans un bus, en train de lire un livre qui n’a certainement pas été choisi au hasard.

Les caméos de Stan Lee dans les films du MCU sont une tradition qui manquera sans aucun doute aux fans de Marvel. Chacune de ses apparitions, bien que très brèves, a marqué le public par son aspect inattendu rendant la scène souvent comique.

Dans le film Doctor Strange, Stan Lee apparaît à nouveau de manière incongrue à bord d’un bus. En arrière-plan, Strange et Mordo se retrouvent collés à la vitre alors que le méchant Kaecilius est en train de renverser les rues de Manhattan. Lee est en train de lire un livre qui semble beaucoup l’amuser. Il s’agit d’un ouvrage bien réel intitulé Les Portes de la perception. Il a été écrit par l’auteur Aldous Huxley, célèbre pour son roman d’anticipation Le Meilleur des mondes.

Un livre sur les effets d’une drogue psychédélique

Ce livre a été choisi pour plusieurs raisons. D’abord, Aldous Huxley est l’un des auteurs préférés de Stan Lee. Ses œuvres les plus connues, y compris Les Portes de la perception, ont été publiées à l’époque ou le créateur de Marvel écrivait ses premiers comics. Ce recueil d’essais philosophiques aperçu dans Doctor Strange aborde un épisode particulier de la vie d’Aldous Huxley. L’auteur y raconte en effet une expérience pendant laquelle il a consommé une drogue psychédélique afin d’analyser comment celle-ci affectait sa perception du monde. Le sujet de ce livre n’est donc pas sans rapport avec l’incroyable univers psychédélique des Arts mystiques de Doctor Strange.

Le dernier caméo de Stan Lee dans le MCU a eu lieu dans Avengers : Endgame. Une fois de plus, l’auteur et producteur est apparu de façon insolite au volant d’une muscle car dans les années 70, s’exclamant : « Hé Mec, faites l’amour, pas la guerre ! ». Un dernier clin d’œil à un auteur dont l’œuvre a été largement inspirée par les événements et mouvements sociaux de sa jeunesse.

