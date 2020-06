Marvel : Deadpool remplacerait Stan Lee dans des futurs caméos du MCU

Selon le mystérieux Roger Wardell, expert en révélations sur le MCU, Deadpool pourrait faire des apparitions dans les prochains films Marvel. Le leaker affirme que ces caméos débuteraient après la sortie de Deadpool 3.

Crédit : 20th Century Fox

Sur son compte Twitter, Wardell déclare : « Marvel envisage d’utiliser Deadpool pour de brefs caméos après la sortie de DP3. Stan Lee continuera à apparaître de manière plus sophistiquée et subtile. ». Stan Lee étant décédé, Deadpool prendrait donc le relais pour des apparitions au caractère sans doute comique. Quant au défunt créateur de Marvel, qui a fait son dernier caméo dans Avengers : Endgame, on imagine que ses clins d’oeil plus « subtiles » impliqueront de simples photos de lui visibles dans le décor.

Des caméos prévus pour la phase 5 du MCU au plus tôt

Si elles sont bien prévues après la sortie de Deadpool 3, les apparitions de Wilson dans le MCU ne seront donc pas pour tout de suite. Malgré l’enthousiasme de l’acteur Ryan Reynolds, qui confirmait en décembre dernier le développement de DP3, le projet semble pour l’instant au point mort chez Marvel. Selon le créateur de Deadpool Rob Liefeld, le film ne serait pas au programme des sorties Disney des cinq prochaines années.

Le premier caméo pourrait peut-être avoir lieu dans un Spider-Man 4. Selon une récente théorie, Marvel souhaiterait en effet réunir Wade Wilson et Peter Parker à l’écran, en s’inspirant de leur étrange relation amicale dans les comics. La maison de Mickey est donc encore en pleine réflexion sur la meilleure manière d’intégrer le mercenaire au MCU. Quant à Deadpool 3, certains bruits de couloir évoquent un film centré sur une nouvelle collaboration entre l’anti-héros et les membres de la X-Force. Aucune de ces informations n’a cependant été confirmée par les studios. Deadpool 3 ne devrait pas sortir en salles avant au moins la phase 5 du MCU, c’est-à-dire autour de 2022 au plus tôt.

Source : We got this covered