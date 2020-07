Doctor Who : pourquoi l’âge du Docteur change-t-il souvent ?

Alors que la série télévisée culte Doctor Who s’est conclue il y a quelques mois après plusieurs années de diffusion, le protagoniste est toujours aussi mystérieux. Voici pourquoi son âge change aussi fréquemment en fonction des saisons et des épisodes.

Crédit : BBC Studios

L’âge du Docteur est un élément qui varie très fréquemment tout au long de la série Docteur Who. Celle-ci a été lancée par la BBC en 1963 avant de s’arrêter temporairement après 26 saisons en 1989. La série télévisée a été recréée en 2005 et s’est terminée le 1er mars 2020 au terme de onze saisons. Doctor Who est culte puisqu’il s’agit de la série de science-fiction la plus longue au monde. D’après une théorie, l’âge des différentes versions du Docteur varierait en fonction des normes de mesure utilisées.

Les écarts d’âge du Docteur s’expliquent par la planète sur laquelle il est mesuré

L’âge du Docteur est un débat qui anime les fans depuis les débuts de la série avant même les années 2000. Dans le premier épisode de la 24e saison de la série originale, le 7e Docteur est âgé de 953 ans. Étonnamment, il rajeunit ensuite puisque le 9e Docteur affirme avoir 900 ans dans l’épisode « L’Humanité en péril » de la première saison de la série de 2005. À la fin de la saison 6, le Docteur est âgé de 1103 ans.

Ces écarts d’âge sont seulement quelques exemples de ce qu’on retrouve dans la série télévisée. Il varie en effet à de multiples reprises. En général, les écarts d’âge ont toujours été expliqués de deux manières différentes : soit les versions du Docteur mentent soit elles sont tellement âgées qu’elles ont perdu le compte.

D’après nos confrères de Screen Rant, la solution se situerait en réalité dans le trente-septième épisode « Le Tombeau des Cybermen » de la première série. Lorsque l’âge du 2e Docteur est demandé, il répond « si nous comptons en termes terrestres, je suppose que je dois avoir environ … quatre cent cinquante ans ». Cela signifierait donc que la mesure d’une année varie en fonction de la planète où se trouve le Docteur, d’où les importants écarts d’âge.

Source : Screen Rant