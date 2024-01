Le compteur Linky disjoncte plus souvent, voici tous les problèmes connus

© Enedis

Le compteur Linky est désormais présent dans de nombreux foyers mais beaucoup se battent contre cet appareil connecté. Si son utilité n’est plus à prouver pour un suivi précis de la consommation électrique, des plaintes soulignent toutefois des problèmes. Parmi la plus répandue, le fait que le compteur Linky disjoncte plus facilement que les modèles traditionnels.

Linky disjoncte plus facilement que les autres compteurs

Lorsque vous connectez plusieurs appareils électriques en même temps, votre compteur peut disjoncter. Et selon les plaintes, Linky le fait plus souvent que les modèles traditionnels. Le message PUISS DEPASSEE s’affiche alors. Pour l’éviter, Enedis demande de mieux répartir la consommation électrique voire d’augmenter la puissance de l’abonnement. L’autre gros problème souligné, reconnu par la filiale d’EDF, est la possibilité que les appareils électriques du domicile tombent en panne.

Si ce phénomène est rare, il est dérangeant que des box Internet ou des réfrigérateurs puissent tomber en panne à cause du compteur Linky. Rassurez-vous tout de même puisque selon Enedis, un simple redémarrage suffit à résoudre le problème. Mais pour les Français moins informés à ce propos, cette situation peut être stressante.

Une explosion de la facture d’électricité

Et ça ne se termine pas là puisque dans certains cas, Linky fait exploser la facture d’électricité. C’est ce qui est arrivé à une Française qui partageait son histoire. Il lui a fallu plusieurs années pour récupérer un peu plus de 4000 euros. Là encore, Enedis recommande un redémarrage mais en attendant, l’argent est bien débité du compte et il faut effectuer la longue démarche de réclamer un remboursement.

Les heures creuses n’échappent pas au problème et malgré la programmation pour fonctionner sur cette tranche horaire, des utilisateurs signalent que ce n’est pas le cas. Ce qui obligent les personnes touchées à utiliser certains appareils en heures pleines, provoquant une augmentation de la facture. Les différences entre heures creuses et heures pleines ne sont pas toujours respectées non plus. Enedis doit alors intervenir puisque ce problème est provoqué par de mauvaises branchements ou paramètres.

Voici plusieurs des problèmes connus qui impliquent le compteur Linky. Des soucis sur lesquels Enedis travaille au maximum pour les résoudre.