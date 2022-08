Donjons et Dragons s’offre une table de jeu numérique avec One D&D

Wizards Of The Coast a présenté aujourd’hui la prochaine génération de Donjons et Dragons, avec son nouveau titre One D&D qui arrivera en 2024. Il aura la particularité d’arriver avec un nouvel outil officiel de jeu de table numérique.

Les jeux vidéo basés sur les titres de Donjons et Dragons existent depuis les années 1970, et les efforts visant à transférer directement les expériences classiques sur table en numérique sont en plein essor.

Plateau numérique D&D – Crédit : Wizards Of The Coast

Ces deux dernières années, les logiciels permettant de jouer à distance à des jeux de rôle sur table sont devenus plus populaires que jamais à cause de la pandémie de COVID-19. Pour enfin s’affranchir des logiciels tiers comme Roll20, Wizards Of The Coast ont annoncé aujourd’hui qu’ils créaient leur propre table virtuelle Donjons & Dragons à l’aide d’Unreal Engine 5.

Cette numérisation de l’expérience du jeu de table permettra aux maîtres du donjon de créer facilement des environnements 3D remplis de leurs figurines préférées, qu’ils pourront déplacer comme les versions physiques.

Qu’apporte la nouvelle table de jeu numérique de Donjons et Dragons ?

La table numérique est un espace de jeu totalement immersif grâce auquel des campagnes entières ou des rencontres uniques peuvent être créées dans des environnements 3D, le tout développé à l’aide d’Unreal Engine. Un angle de caméra incliné et des choix de conception délibérés simulent essentiellement un jeu D&D sur table dans un environnement numérique.

La bonne surprise, c’est que D&D Digital vous permet de créer et modifier des figurines de personnages, plutôt que de devoir passer par des logiciels comme Hero Forge puis de les peindre vous-même. Pratiquement toutes les facettes de la pratique du jeu à une table ont été numérisées. On retrouve un lancer de dés virtuel, des barres de santé pour les personnages et, l’un des éléments les plus intéressants, l’affichage des mesures lors du déplacement des personnages. Il s’agit d’un des aspects du jeu sur table qui peut donner lieu à de nombreuses discussions. On vous rappelle d’ailleurs qu’un site officiel est disponible avec toutes les règles du jeu.

Wizards indique qu’il va publier des environnements et des campagnes préconstruits pour ceux qui n’ont pas envie de s’embêter à construire les leurs. Bien que Wizards of the Coast prépare cette expérience virtuelle pour que tout le monde puisse l’utiliser, tous les modèles inclus dans l’expérience numérique seront entièrement personnalisables, ce qui permettra aux joueurs de garder le contrôle total. En attendant le lancement de ce nouvel outil, vous pouvez aller découvrir le trailer de l’adaptation du jeu de rôle qui sortira le 3 mars 2022 au cinéma.

Source : D&D Beyond