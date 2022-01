Ed Sheeran révèle qu’un épisode de South Park sur les roux a « ruiné » sa vie

Ed Sheeran a démarré sa carrière musicale en 2005 à l’âge de 14 ans. Avant qu’il ne rencontre le succès phénoménal qu’il a aujourd’hui sur la scène internationale, Ed Sheeran a dû se faire connaître en dehors du Royaume-Uni. Il s’est donc rendu aux États-Unis pour la première fois, mais ce n’était pas évident pour lui.

Ed Sheeran – Crédit : Harald Krichel, CC BY-SA 3.0

Le chanteur anglais a effectivement essuyé des moqueries et discriminations à cause de sa couleur de cheveux. Et pour cause, South Park a sorti au même moment un épisode sur les roux. Il s’agissait du onzième épisode de la neuvième saison de la célèbre série américaine d’animation satirique.

Ed Sheeran était habitué aux moqueries sur les roux en Angleterre, mais pas aux États-Unis

Ed Sheeran s’est confié dans une interview avec Slam Radio. Il a révélé que cet épisode de South Park a popularisé les moqueries sur les roux aux États-Unis. L’artiste y était déjà habitué au Royaume-Uni, mais il ne s’attendait pas à subir la même discrimination chez nos voisins outre-Atlantique. « Avoir les cheveux roux en Angleterre a toujours été une chose pour laquelle les gens vous ont pris la tête », a-t-il expliqué.

Ensuite, Ed Sheeran a même ajouté que « cet épisode de South Park a ruiné ma vie ». Il a précisé que « j’allais en Amérique et tout le monde disait : ‘j’aime tes cheveux, mec’. Et j’étais comme ‘Oh mon dieu, les gens aiment mes cheveux ?’ Et puis je me souvenais de cet épisode qui sortait et c’était juste ça dans le monde entier le reste de ma vie ».

L’épisode de South Park en question s’appelle « Ginger Kids » en anglais ou « Les Rouquins » en français. Le personnage Cartman avait préparé un exposé sur la « Gingervitus » qu’il a présenté devant ses camarades de classe. Il expliquait notamment que « les enfants roux n’ont pas d’âme ». Ed Sheeran n’est évidemment pas le seul à avoir critiqué cet épisode de South Park. Celui-ci avait créé une polémique à l’époque. Certaines personnes l’accusaient d’être une incitation à la violence contre les personnes aux cheveux roux. Néanmoins, Ed Sheeran aime toujours South Park et espère même pouvoir incarner un personnage un jour.

Source : ComicBook