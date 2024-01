Électricité : ce simulateur vous dit si l’option Tempo d’EDF est rentable

© Pixabay

Il existe plusieurs astuces pour faire baisser le prix de votre facture d’électricité. Par exemple, une prise secrète du compteur Linky permet de faire de réelles économies. Bien sûr, certains malfaiteurs n’hésitent pas à profiter de l’inflation et de la volonté des particuliers de dépenser moins pour s’en mettre plein les poches.

Un fraudeur propose même une formation illégale pour vous aider à trafiquer votre compteur Linky. Ici, nous allons plutôt vous parler de l’offre Tempo d’EDF grâce à laquelle vous pouvez payer moins cher votre électricité. Encore faut-il savoir si elle est vraiment avantageuse pour vous.

Un simulateur vous dit si l’offre EDF Tempo est intéressante pour vous

L’offre Tempo d’EDF permet d’un prix avantageux sur l’électricité pendant 343 jours par an. En souscrivant, vous payerez beaucoup moins cher durant 300 jours bleus de l’année et un peu moins cher lors des 43 jours blancs.

En revanche, le tarif est trois fois plus élevé pendant les 22 jours rouges, du 1ᵉʳ novembre au 31 mars, hors week-end et jours fériés. Évidemment, cette dernière donnée peut faire peur aux consommateurs. Plutôt que de devoir parfaitement gérer leur consommation pour ne pas se retrouver avec une facture hors de prix, beaucoup préfèrent opter pour une offre plus classique.

Bonne nouvelle, un développeur nommé Jean-Christophe Vasselon vient de mettre en ligne un simulateur qui vous indique combien vous auriez payé pour une autre offre en fonction de votre consommation. Pour cela, il analyse les données de votre compteur grâce à votre export Linky disponible dans votre espace client.

© EDF

L’outil vous indiquera alors le tarif que vous auriez payé en jour bleu, blanc et rouge si vous choisissez le simulateur pour l’offre Tempo d’EDF. Si vous constatez que votre facture à l’année est moins chère, même sans faire d’efforts particuliers, vous aurez sûrement envie de vous intéresser de plus près à Tempo. Bien sûr, vous pouvez aussi utiliser le site pour analyser les abonnements d’autres fournisseurs comme TotalEnergies.

Notez que vous ne pouvez malheureusement pas souscrire à l’offre Tempo d’EDF en ligne. Il faut obligatoirement contacter un conseiller par téléphone. Peut-être un obstacle en plus pour certain, mais si elle vous permet de faire baisser votre facture d’électricité, cela vaut certainement le coup. Cependant, ne vous faites surtout pas piéger par ce faux boîtier de suivi de consommation EDF Tempo vendu sur Leboncoin.