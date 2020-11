Espace : Les magnétars seraient bien à l’origine des signaux radios étranges parcourant l’univers

Parmi les plus étranges observations faites dans l’Univers durant les dernières décennies, les ondes radio sont peut-être parmi celles qui ont causé le plus d’insomnies aux scientifiques. Les apparitions de sursauts radio rapides, ou sursauts de Lorimer, ou encore FRB, ont récemment été supposément attribués aux magnétars. On considère en tout cas que les magnétars sont responsables d’une partie de ces sursauts radio rapides. Un magnétar est une étoile à neutrons dont le champ magnétique est l’un des plus forts connus à ce jour. La formation de ces objets spatiaux exceptionnels résulte généralement de la destruction d’un étoile. Aujourd’hui, de nouvelles observations semblent converger vers l’hypothèse de la responsabilité des magnétars dans les FRB.

Une supernova, origine possible d’un magnétar. Crédits : NASA/hubblesite.org

Jusqu’ici dans l’expectative, les scientifiques ont enfin pu observer un FRB originaire de notre galaxie. Leurs sources étaient jusque-là situées beaucoup plus loin dans l’Univers. Par conséquent, les distances ne permettaient pas d’identifier la source de ces phénomènes. Grâce à ce FRB apparu suffisamment proche de nous pour en détecter la source, de nouvelles hypothèses ont été avancées. Celles-ci expliquent que les FRB proviennent probablement de magnétars, l’un deux se situant très près de la source de ce FRB. Une nouvelle étude publiée dans Nature Astronomy semble converger vers les hypothèses initiales.

Les magnétars sont bien à l’origine d’au moins une partie des FRB captés dans l’Univers

Les chercheurs de cette étude semblent avoir confiance en leurs conclusions. Celles-ci confirment donc l’hypothèse du magnétar. « La récente détection CHIME / FRB et STARE2 d’un sursaut radio extrêmement brillant provenant du magnétar galactique SGR 1935 + 2154 soutient l’hypothèse que (au moins certains) sursauts radio rapides sont émis par des magnétars », écrivent les chercheurs dans leur étude. Une affirmation qui, si elle n’officialise pas encore le magnétar comme principal responsable des sursauts radio rapides, l’affirme tout de même avec confiance.

Evidemment, cela ne veut pas dire que tous les sursauts radio rapides sont émis par des magnétars. L’Univers est encore un grand mystère pour l’humanité. Nous ne connaissons que très peu de choses sur les éléments que nous pouvons observer. Ceux-ci représentent eux-mêmes une proportion infinitésimale des évènements se produisant dans l’Univers. Cependant, il semble que les FRB captés début novembre par le radiotélescope chinois FAST, entre autres, proviennent en effet du magnétar SGR 1935+2154.

Source : BGR