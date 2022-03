Est-ce que ce dinosaure peut battre Usain Bolt au 100m ?

Vous vous rappelez du dinosaure qui crache de l’acide dans Jurassic Park ? Et bien c’est un Dilophosaurus. Et si rien n’affirme scientifiquement que ce spécimen n’ai jamais été en mesure de faire de la sorte, il ne pèserait tout de même pas moins de 400 kilos.

Dilophosaurus Wetherilli – Crédits : Wikimedia

Sa taille serait, elle, plus de deux fois celle présentée dans le film (3 mètres contre 1,2 mètres de hauteur) ? Jurassic Parc n’avait pas pour priorité la crédibilité scientifique (par contre Jurassic parc 3 serait une bonne surprise pour les scientifiques). Alors, avec autant de muscle et son physique élancé, va-t-il parvenir à attraper notre champion ?

Un exercice destiné à des étudiants

C’est bien la question qu’un professeur de physique à l’Université de Tolède a posé à ses élèves récemment. Inlassablement occupé à capter leur attention, il n’en est pas à sa première intervention créative. Et il a cette fois-ci eu l’honneur d’être publié dans The Physics Teacher, par AIP Publishing. Le titre : Usain Bolt est-il plus rapide qu’un dinosaure de 900 livres ? De cette manière, il présente non seulement une question amusante, mais offre également une réponse en utilisant la science.

« L’un des grands problèmes de l’enseignement de la physique est de susciter l’enthousiasme des étudiants », déclare Lee dans un communiqué. « Ces problèmes de dinosaures suscitent vraiment beaucoup d’intérêt parmi les étudiants. »

Comparaison de taille entre un Dilophosaurus et un humain – Crédits : Wikimedia

Usain Bolt a établi le record du monde (9,58 secondes) du sprint de 100 mètres en 2009 et est l’homme le plus rapide du monde. Pour répondre à la question posée par leur professeur, les étudiants ont dû utiliser une combinaison complexe de cinématiques 1D — déplacement, vitesse, vitesse et accélération, en utilisant des feuilles de calcul.

Pour arriver à la bonne réponse, les élèves ont dû considérer la deuxième loi du mouvement de Newton, qui stipule que l’accélération est déterminée par la masse plus la force. Ainsi, la taille beaucoup plus petite de M. Bolt donne au coureur un avantage en début de course. Et comme il s’agit de seulement 100 mètres, Usain remporte la course !

Usain Bolt – Crédits : Flickr

En somme, notre champion gagne la course de sa vie avec pas loin de deux secondes d’avance. Et ce, nous l’avons compris, grâce à une bien meilleure accélération due à notre petite taille comparée à celle du dinosaure. Mais ne vous réjouissez pas si vite, Usain Bolt est notre champion de tous les temps. La plupart d’entre nous se feraient inévitablement croquer.

