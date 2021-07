Et si les témoignages d’enlèvement par des extraterrestres provenaient de rêves lucides ?

L’existence des extraterrestres est un sujet qui fait encore débat à l’heure actuelle. Certains sont persuadés que les extraterrestres envahiront la Terre d’un jour à l’autre. C’est notamment le cas du directeur du programme spatial israélien qui affirme que l’humanité n’est pas prête à accepter l’existence des extraterrestres. Pour d’autres, les extraterrestres ne sont que le fruit de notre imagination. Mais alors, les témoignages d’enlèvement par des extraterrestres sont-ils inventés de toutes pièces ?

Enlèvement par des extraterrestres – Crédit : Daniela Realpe / Pixabay

Des chercheurs du Phase Research Center à Moscou ont publié une étude dans laquelle ils ont émulé des rencontres avec des extraterrestres et des ovnis en sommeil paradoxal. C’est la dernière phase du cycle du sommeil qui intervient après le sommeil lent. La majorité des rêves lucides se produit pendant le sommeil paradoxal. D’ailleurs, d’autres chercheurs ont récemment découvert que l’expérience de mort imminente serait finalement un ancien mécanisme de survie primitif.

Les rencontres avec les extraterrestres dans les rêves lucides sont plus ou moins effrayantes en fonction des individus

Les chercheurs ont regroupé 152 adultes qui se qualifient eux-mêmes comme des « rêveurs lucides ». Ils leur ont ensuite demandé de « trouver ou invoquer des extraterrestres ou des ovnis ». Sur les 152 participants de l’étude, 114 ont confirmé qu’ils ont réussi à avoir une interaction avec un extraterrestre.

De plus, 61 % de ces personnes ont précisé que les extraterrestres rencontrés ressemblaient à ceux décrits dans les romans ou les films de science-fiction. Étonnamment, 19 % des 114 participants ont rapporté avoir rencontré des extraterrestres qui « ressemblaient à des gens ordinaires ». Une participante a notamment décrit des petits hommes à la peau bleue avec des têtes surdimensionnées et des yeux énormes. Ces extraterrestres l’ont invitée dans leur vaisseau spatial. Une lumière très vive l’a alors aveuglée. On remarque immédiatement la similarité de son récit avec de nombreux témoignages d’enlèvement par des extraterrestres. Un autre participant a eu un rêve un peu moins agréable. Il s’est effectivement imaginé dans une pièce avec un extraterrestre blanc qui lui découpait la poitrine.

Sur tous les participants qui ont décrit leur rencontre avec les extraterrestres comme étant très réaliste, 24 % d’entre eux ont une terreur intense couplée à une paralysie du sommeil. C’est probablement ce qui arrive aux personnes témoignant d’avoir été enlevées par des extraterrestres. Selon les chercheurs, ces personnes ont en fait eu un rêve lucide tellement intense avec beaucoup d’émotions qu’elles l’ont confondu avec la réalité.

