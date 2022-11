Explorez l’univers comme jamais grâce à cette superbe carte interactive

L’univers observable © Map of the Universe

Depuis la première carte du ciel nocturne, les chercheurs ont sacrément affiné leurs observations. Le programme Sloan Digital Sky Survey a notamment permis aux astronomes de cartographier le cosmos grâce à l’observatoire d’Apache Point situé au Nouveau-Mexique qui sévit depuis 2000. « Les astrophysiciens du monde entier analysent ces données depuis des années, ce qui a conduit à des milliers d’articles scientifiques et de découvertes », souligne Brice Ménard, créateur de la carte.

« Mais personne n’a pris le temps de créer une carte qui soit belle, scientifiquement exacte et accessible aux personnes qui ne sont pas scientifiques. Notre objectif ici est de montrer à tout le monde à quoi ressemble vraiment l’univers », détaille l’astrophysicien. Cette carte a été façonnée à partir de données astronomiques capturées nuit après nuit sur une période de 15 ans.

À lire > Explorez gratuitement le plus grand univers virtuel jamais simulé

Une carte interactive qui nous fait voyager dans l’univers observable

Nous sommes situés en bas. Au sommet se trouve le bord réel de l’univers observable. Entre les deux, 200 000 galaxies sont représentées par des petits points. Ces dernières hébergent des milliards d’étoiles et de planètes. À noter qu’une quantité bien plus grande de données est disponible. Néanmoins, il n’est pas possible de tout montrer en même temps sur une carte 2D. Et pour cause, l’image serait complètement saturée de points.

Le haut de la carte révèle le premier éclair de rayonnement émis peu après le Big Bang il y a 13,7 milliards d’années. Celui-ci apparaît aujourd’hui sous la forme d’ondes radio. Il s’agit du fond diffus cosmologique, soit le bord de l’univers observable. Toute lumière émise au-delà ne nous est pas encore parvenue car son temps de parcours est plus long que l’âge de l’Univers.

Il suffit de faire défiler la carte vers le haut pour voyager à travers le cosmos. L’évolution des couleurs représentée est expliquée simplement par les chercheurs qui parviennent à vulgariser le sujet avec brio :