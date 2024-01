La carte microSD Samsung EVO Select 512 Go, une carte mémoire performante et polyvalente, à seulement 27,99 € sur Amazon

Chez Amazon, cette carte microSD Samsung 512 Go bénéficie d’une vente flash et passe ainsi à 27 € au lieu de 46 € soit une belle vente flash de 40 %.

Les soldes d’hiver représentent une excellente période pour faire de belles économies. Dès aujourd’hui, vous allez pouvoir profiter de cette très belle affaire sur cette carte microSD Samsung Evo Select 512 Go puisqu’elle passe à 27 € au lieu de 46 € soit une réduction de 40 %.

Cette carte microSD Samsung est en promotion chez Amazon

C’est grâce à une belle vente flash que vous allez faire une très belle affaire sur l’achat de cette carte microSD. Conçu pour vous permettre de stocker davantage de données, ce produit va forcément vous être utile que ce soit pour votre smartphone, une caméra ou encore un drone, vous y trouverez certainement une utilisation.

Cette carte mémoire proposée à un tarif accessible est certifiée U3/V30 avec une vitesse de lecture de 130 Mo/s et une capacité de stockage de 512 Go. Sachez également que cette carte mémoire est capable de faire des enregistrements dans des résolutions différentes : Full HD ou en 4K. Ce modèle dans un coloris bleu et livré avec un adaptateur SD.

Attention, le produit en question est donc vendu à 27,99 € au lieu de 46 € mais comme il est vendu sur la version allemande d’Amazon, il faudra payer un petit supplément pour la livraison qui est de 4,55 € soit un total de 32,54 €. Petit rappel, cette vente est proposée dans la limite des stocks disponibles, il est donc recommandé de ne pas trop trainer pour passer votre commande.

