Facebook propose enfin un dark mode en test

Facebook est en phase de test pour son dark mode. Après avoir déployé ce mode sur la plupart de ses applications, Facebook a décidé de le déployer également sur son application principale. Un déploiement très tardif, puisque Facebook Messenger, Instagram, et même Whatsapp disposent de ce mode depuis un certain temps. Facebook Messenger propose cette fonction depuis début 2019, et Whatsapp depuis début 2020. Même l’application Facebook Lite, pourtant moins utilisée, dispose de sa propre version sombre. C’est dire le retard qu’accuse l’application principale du réseau social de Mark Zuckerberg. La fonctionnalité est en déploiement test pour l’application Facebook en ce moment même.

Crédit : Pixabay

C’est sur Twitter que Jane Manchun Wong, bloggeuse très suivie sur les réseaux sociaux, annonce que le dark mode de Facebook est en cours de déploiement. D’après son tweet, elle a pu discuter avec Alexandruy Voica, l’un des leaders de l’innovation chez Facebook en Europe. Celui-ci lui a fourni la vidéo qu’elle a pu partager dans son tweet, présentant ce nouveau thème sombre. Pour activer ce dark mode, que ce soit sur iPhone ou Android, il suffit d’ouvrir l’application Facebook, aller dans la section « paramètres et confidentialité », puis activer ou désactiver le mode. Si l’option n’est pas présente, pas de panique, elle sera bientôt. La fonctionnalité est en test et n’est donc pas encore disponible pour tous les utilisateurs, mais ça ne saurait tarder.

Facebook is publicly testing Dark Mode! 🌙



You asked it, I chatted with Facebook’s @alexvoica about it and here’s a video made in collaboration with Facebook! pic.twitter.com/TGjdTXDxoP — Jane Manchun Wong (@wongmjane) October 30, 2020

Les dark modes sont devenu un enjeu pour les développeurs d’applications mobiles

Les « dark modes » sont très en vogue dernièrement, à la fois sur les applications smartphone et sur les navigateurs internet sur PC. Il faut dire qu’ils permettent de naviguer plus confortablement, en réduisant la fatigue créée par la luminosité des écrans (du moins, en apparence). En effet, le blanc est parfois très lumineux et agressif pour les yeux. De plus, les entreprises comme Facebook se doivent de maximiser le temps d’utilisation de leur plateforme. Proposer plus de confort aux utilisateurs est donc vital d’un point de vue stratégique.

D’autre part, sur les écrans OLED et AMOLED, très fréquemment utilisés sur les smartphones, les noirs ne consomment pas d’énergie, puisqu’ils sont retranscrits en éteignant les pixels. Les dark modes permettent donc sur les smartphones concernés de réduire la consommation d’énergie et d’économiser de la batterie. Un avantage non négligeable à une époque où l’hyper portabilité est devenue un argument de vente, et où la guerre de l’autonomie fait rage dans le secteur du smartphone. Cette fonction sera donc bienvenue, à la fois pour les utilisateurs et les statistiques d’utilisation de la firme de Mark Zuckerberg.

Source : Ubergizmo