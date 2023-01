Facebook réduit la durée de vie de votre batterie, affirme un ancien employé

George Hayward, un ancien employé de Facebook, a porté plainte contre le géant des réseaux sociaux. Il accuse Facebook de vider secrètement la batterie des smartphones de ses utilisateurs afin de réaliser ce qui s’appelle des « tests négatifs » en interne. Son refus de participer à ces tests négatifs lui aurait donc valu d’être licencié par la société en novembre dernier.

Selon l’ancien employé, Facebook conduit volontairement des tests qui consistent à vider la batterie des smartphones afin de tester de nouvelles fonctionnalités ou d’essayer de corriger d’autres problèmes existants. George Hayward a notamment mentionné des problèmes de vitesse d’exécution de l’application mobile et de vitesse de chargement des images.

George Hayward aurait été licencié suite à son refus de participer aux tests de Facebook

Âgé de 33 ans, George Hayward a déclaré devant la Cour fédérale de Manhattan qu’il a refusé de participer à ces tests chez Facebook. « J’ai dit à mon manager que cela peut nuire à quelqu’un », a-t-il précisé. Il faisait notamment référence aux situations d’urgence où les victimes ne peuvent pas contacter les secours. Le manager aurait néanmoins répondu que : « en blessant quelques-uns, nous pouvons aider un plus grand nombre de personnes ».

Lorsqu’il était encore employé chez Facebook, George Hayward travaillait sur l’application de messagerie instantanée Messenger qui possède un mode sombre. Les utilisateurs de Messenger sont aussi concernés par ces tests négatifs réalisés par Facebook qui sont responsables de vider leur batterie. Pourtant, comme le déclare la plainte déposée contre Facebook, cela représente un véritable danger pour les utilisateurs. Ils pourraient par exemple tomber en panne de batterie à cause de Facebook à un moment où ils ont besoin de contacter quelqu’un en urgence.

George Hayward a précisé qu’il ne sait pas combien d’utilisateurs sont impactés par les tests négatifs de Facebook. Il sait cependant que ces tests sont bel et bien réalisés. En effet, il avait reçu un document interne intitulé « Comment exécuter des tests négatifs réfléchis ». Selon lui, c’était le document le plus horrible de sa carrière. Meta qui va rétablir les comptes Facebook et Instagram de Donald Trump n’a pas encore officiellement communiqué sur cette affaire.

