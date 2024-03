Comment télécharger une vidéo sur Facebook ?

Vous souhaitez télécharger une vidéo Facebook afin de pouvoir la visionner plus tard, ou de pouvoir la montrer à un proche ? À l’heure actuelle, sachez qu’il n’est pas possible de télécharger des vidéos que vous n’avez pas mises en ligne. Évidemment, il est possible de contourner cette interdiction, sans avoir à installer une application ou une extension tierce, ni même à vous rendre sur un site. Voici comment procéder pour ce faire.