Fête des Mères : créer simplement un cadeau original et personnalisé avec Cewe

Quand on pense aux cadeaux de fête des Mères, on imagine immédiatement les vieux colliers de nouilles et les écrins à bijoux en boîte de camembert de notre enfance. On peut aussi se rappeler que c’est toujours un sacré défi de trouver chaque année un nouveau cadeau original.

Heureusement, nous avons trouvé pour vous une solution simple pour faire un cadeau qui faire forcément plaisir à votre maman, quel que soit son âge et quels que soient ses goûts. En effet, il n’y a rien de plus touchant pour une mère que de se remémorer des souvenirs passés en famille. Mais bien souvent, les photos prises au fil des années finissent oubliées dans la mémoire de nos téléphones portables. Alors pour ne pas perdre tous ces précieux clichés et pour pouvoir les regarder dans les meilleures conditions, pourquoi ne pas faire imprimer un livre photo ? C’est très simple et rapide à réaliser sur le site de Cewe et vous pourrez même y trouver d’autres idées de cadeaux personnalisables parfaits pour la fête des Mères.

Découvrez les meilleurs cadeaux pour la fête des Mères

Le livre photo : le cadeau personnalisé préféré des mamans

Que ce soit pour regrouper les photos de ses enfants, de ses petits-enfants ou bien des bons moments passés en famille, un livre photo est la solution idéale. Disponible à partir de 27,95 euros, le livre photo A4 panorama a le format idéal pour profiter au mieux de vos photographies. D’ailleurs, c’est actuellement le best-seller sur le site de Cewe. Vous pouvez le personnaliser pour correspondre exactement au design que vous souhaitez. Sur ses grandes pages, vous aurez toute la place pour regrouper vos souvenirs les plus heureux. Vous pouvez choisir le nombre de pages, mais aussi sélectionner une couverture souple ou solide. L’impression de qualité Cewe se fait sur du papier certifié FSC plus respectueux de l’environnement et des forêts.

Pour faire votre livre, vous pouvez utiliser le logiciel de création Cewe ou bien le faire directement sur le site internet. Dans les deux cas, vous êtes aidés pour créer rapidement et simplement votre livre photo. Alors ne tardez pas pour le recevoir à temps pour la fête des Mères.

Cewe propose de nombreux cadeaux personnalisables pour la fête des Mères

L’idée d’un livre photo vous plaît, mais vous cherchez un cadeau encore plus original ? Aucun souci ! Sur le site de Cewe, vous pouvez personnaliser de nombreux produits.

Vous trouverez bien sûr les traditionnels mugs personnalisés, les posters et les photos encadrées qui sont un classique, mais qui font toujours plaisir. Vous pouvez aussi trouver des idées bien plus originales.

Vous avez la possibilité par exemple de lui commander une coque en silicone pour protéger son téléphone sur laquelle sera imprimée une photo qui lui réchauffe le cœur.

Le saviez-vous ? Il est également possible de transformer une photo en puzzle. Si vous avez un maman joueuse, c’est une idée qui pourrait lui faire plaisir. Vous avez le choix entre un modèle 500 et 1000 pièces et, cerise sur le gâteau, le puzzle est livré dans une boîte personnalisée sur laquelle figure votre photo.

Screenshot

Nous avons aussi beaucoup aimé l’idée du sac en tissu personnalisé. Le sac en lui-même est déjà un beau cadeau, mais vous pouvez aussi l’utiliser comme emballage pour changer des traditionnels papiers cadeaux que l’on jette ensuite à la poubelle.

Plaid, marque-page, gourde, porte-clés, affiches… N’hésitez pas à visiter le site de Cewe pour trouver d’autres idées de cadeaux pour la fête des Mères.

Toutes les idées cadeaux Cewe pour la fête des Mères

Le site de Cewe regorge d’idées cadeaux pour la fête des Mères à petit prix. Mais vous pouvez encore faire baisser le prix de vos achats en vous inscrivant à la newsletter Cewe. Vous recevrez ainsi régulièrement des idées cadeaux, des astuces de création et d’autres surprises mais aussi et surtout un code promo de 10 euros. L’offre est valable sur tous les produits photo personnalisés CEWE (hors cartes cadeaux, pack photos et calendriers de l’Avent).



Cet article a été rédigé en partenariat avec Cewe.